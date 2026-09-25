El Cabildo de Toluca aprobó por unanimidad la condonación del pago de derechos por el uso de vías y áreas públicas para actividades comerciales y de servicios, con lo que se beneficiará a los artesanos participantes en la Feria y Festival del Alfeñique 2026 y a comerciantes de la Feria de la Enchilada de San Buenaventura.

El acuerdo fue presentado por el presidente municipal Ricardo Moreno, a partir de las solicitudes realizadas por representantes de la Feria de la Enchilada de San Buenaventura y de la Unión de Artesanos del Alfeñique y Dulce Regional de Toluca, mismas que fueron remitidas al Ayuntamiento por la Dirección General de Desarrollo Económico.

Toluca condona derechos a artesanos del Alfeñique y Feria de la Enchilada (Cortesía )

Ricardo Moreno impulsa condonación de derechos para artesanos del Alfeñique

Durante la sesión, Ricardo Moreno explicó que para la realización del Festival y Feria del Alfeñique 2026 se recurrirá a acuerdos previamente contratados por empresas y agrupaciones musicales, correspondientes a distintas temporadas, lo que permitirá contar con presentaciones sin que necesariamente exista un gasto directo por cada concepto.

El alcalde también señaló que el anuncio realizado por aficionados del Deportivo Toluca en el estadio de futbol no representó un costo para el Ayuntamiento y agradeció al club por su solidaridad con la celebración del Alfeñique.

El programa del festival contempla además la participación de artistas locales, quienes recibirán una remuneración, como parte del reconocimiento al trabajo de los creadores de Toluca.

Toluca condona derechos a participantes de la Feria de la Enchilada

La medida aprobada por el Cabildo contempla a los comerciantes que participarán en la Feria de la Enchilada de San Buenaventura, además de los artesanos que formarán parte de las actividades del Alfeñique.

Con esta decisión, el gobierno municipal autoriza la condonación de los derechos relacionados con el uso de espacios públicos para las actividades comerciales y de servicios contempladas en ambas celebraciones.

Durante la 60ª Sesión Ordinaria de Cabildo, también se aprobó la realización de actividades musicales en San Pablo Autopan, bajo criterios de orden, seguridad y legalidad.

El sábado 26 de septiembre se llevará a cabo el evento denominado “Baile con Bronco y más”, mientras que el domingo 27 de septiembre se realizará un “Concierto de Rock Nacional”.

Ambas actividades fueron autorizadas por el Cabildo de Toluca como parte de las acciones contempladas para la realización de eventos públicos en la capital mexiquense.