Durante la conferencia semanal “La Toluqueña”, Ricardo Moreno, alcalde de Toluca, informó que con la segunda etapa del Programa de Bacheo se han reparado 1,739 baches, equivalentes a 8,543 metros cuadrados de vialidades intervenidas.

Ricardo Moreno presenta avances significativos en infraestructura vial

El alcalde reiteró que actualmente se trabaja en 48 frentes de trabajo con 61 brigadas, con el objetivo de recuperar la infraestructura vial de la ciudad.

Por su parte, Maximino Bueno, director de Obra Pública, señaló que los baches reparados se realizan con material de alta calidad y cumpliendo con los procedimientos establecidos en la norma correspondiente. También mencionó que muchas vialidades requieren reencarpetado completo debido al deterioro acumulado por más de 20 años.

Ricardo Moreno continua con programa de bacheo en Toluca. (Cortesía )

Cabe mencionar que a pesar de las precipitaciones recientes, se ha logrado un avance importante, y las labores continuarán en calles de mayor conectividad y con alto flujo vehicular en todas las delegaciones de Toluca.

Como parte del seguimiento permanente, el alcalde se conectó vía Zoom con todos los frentes de bacheo para constatar de manera directa los trabajos realizados.