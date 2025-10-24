El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, reconoció y felicitó a las y los deportistas paralímpicos que representaron al municipio en la Paralimpiada Nacional CONADE 2025 en Aguascalientes.

Durante el evento, el mandatario subrayó su disciplina, constancia y fortaleza que los convierte en un orgullo para la capital mexiquense.

Toluca reconoce a atletas paralímpicos

Moreno Batida señaló que los triunfos alcanzados son el resultado de todo el esfuerzo de los deportistas y sobre todo del apoyo incondicional de sus familias, quienes están en cada paso de su preparación.

Ricardo Moreno entrega reconocimientos a atletas paralímpicos (Cortesía )

Durante la ceremonia, la presidenta de la Asociación de Deportistas con Parálisis Cerebral del Estado de México, Xóchitl Hernández, destacó que en los Juegos Paranacionales se obtuvieron 236 medallas, de las cuales 89 son de la asociación, de la siguiente manera:

39 de oro

39 de plata

20 de bronce

Asimismo, Toluca aportó 13 medallas: 5 de oro, 7 de plata y 1 de bronce, consolidando su posición como una de las delegaciones más destacadas del Estado de México.

Por su parte, la Directora General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Berenice Castro, anunció además que los atletas Adrián Salvador, Juan Alexis Cruz y Abram Álvarez fueron seleccionados para representar a México en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2026.

Finalmente, Ricardo Moreno reconoció a todos los atletas toluqueños, por ser un ejemplo de vida y reafirmó su compromiso con el deporte, la inclusión y la igualdad de oportunidades en Toluca.