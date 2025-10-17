En el marco de la Feria y Festival Alfeñique 2025, el gobierno de Toluca encabezado por Ricardo Moreno Bastida, junto a alcaldes de la región 14, pusieron en marcha el Operativo Intermunicipal de Seguridad con el objetivo de brindar seguridad y protección a los turistas nacionales e internacionales.

Toluca junta esfuerzos para mantener tranquilidad

Durante su mensaje, el presidente municipal de Toluca agradeció los esfuerzos de las distintas órdenes de gobierno, quienes mantienen un trabajo conjunto para reforzar la seguridad.

El gobierno de Toluca y de municipios vecinos ponen en marcha el Operativo Intermunicipal de Seguridad (Cortesía)

Entre los asistentes a este evento se encuentran:

Jazmín Delgado López alcaldesa de Chapultepec

Seray Benítez Espinoza alcaldesa de Mexicaltzingo

Ana Aurora Muñiz Neyra alcaldesa de San Mateo Atenco

Adolfo Solís Gómez alcalde de Almoloya de Juárez

Junto a los y las mandatarias, Moreno Bastida destacó el esfuerzo conjunto que refleja el compromiso de los gobiernos con la seguridad del pueblo.

Por otra parte, junto al Fiscal Regional de Toluca, Miguel Ángel Olivares Jacundi y del Coronel Juan Manuel Becerra Mata, Ricardo Moreno reafirmó su compromiso de trabajar en unidad con los municipios vecinos para fortalecer el bienestar de la población.

El gobierno de Toluca y de municipios vecinos ponen en marcha el Operativo Intermunicipal de Seguridad (Cortesía)

Finalmente, el director general de Seguridad y Protección, Jorge Alberto Ayón Monsalve, aseguró que este operativo marca un paso importante en temas de seguridad, pues refuerza la vigilancia durante la Feria y Festival Alfeñique 2025.