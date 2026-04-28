El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, impulsa a la capital mexiquense como un punto estratégico en el mapa económico global tras la inauguración de VCO Parque Toluca y el anuncio de inversiones que superan los 86 millones de dólares.

De este monto, 16 millones de dólares corresponden al desarrollo del parque industrial, mientras que más de 70 millones de dólares serán destinados por SEG Automotive, de los cuales 20 millones ya están en ejecución y 50 millones se proyectan para 2027, enfocados en la producción de motores para autos eléctricos.

Ricardo Moreno posiciona a Toluca como referente en industria automotriz y electromovilidad

Durante la apertura, el edil destacó que este complejo representa el parque industrial número 17 en Toluca y el primero de tres que se contemplan inaugurar durante 2026, consolidando el crecimiento industrial del municipio.

Subrayó que estas inversiones reflejan las condiciones logísticas, conectividad y talento humano que ofrece la ciudad, factores que la convierten en un destino atractivo para el capital nacional e internacional dentro de la megalópolis.

Además, recordó que en 2025 Toluca captó 950 millones de dólares en inversión, generando más de 14 mil empleos directos, y adelantó que la meta es superar estas cifras en el presente año.

En este contexto, resaltó que empresas como SEG Automotive colocarán a Toluca en la cadena global de valor de la electromovilidad, fortaleciendo su papel como una zona clave en la economía internacional.

VCO Parque Toluca y SEG Automotive impulsan empleo e inversión

El presidente de VCO Parque Toluca, Luis Felipe González Solana, destacó que este desarrollo cuenta con altos estándares de diseño, funcionalidad, seguridad y sustentabilidad, lo que permitirá albergar a empresas de distintos tamaños.

Por su parte, el presidente regional para las Américas de SEG Automotive, Roberto Weiler, explicó que la empresa eligió Toluca por su potencial industrial, donde ya genera más de 100 empleos directos y proyecta ampliar su inversión con tecnología enfocada en innovación y sostenibilidad.

Finalmente, la directora de Desarrollo Económico, Yolanda Esquivel, destacó que el municipio mantiene una estrategia de crecimiento ordenado, basada en planeación, simplificación administrativa y vinculación con el sector productivo, con el objetivo de consolidar a Toluca como un aliado clave para la inversión.

Durante el evento, autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones, la develación de placa y la entrega de licencias de funcionamiento.