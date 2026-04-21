Con el objetivo de fortalecer la relación comercial con Indonesia, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, sostuvo un encuentro con el embajador de Indonesia en México, Toferry Primanda Soetikno, donde intercambiaron perspectivas sobre la relación bilateral y se exploraron estrategias conjuntas.

Toluca e Indonesia exploran alianzas económicas y culturales estratégicas

Moreno Bastida destacó que la reunión logró acuerdos favorables que impactarán en el intercambio comercial entre el municipio e Indonesia, al mismo tiempo que se fortalecen los lazos amistosos.

Indonesia y Toluca analizan oportunidades de inversión, comercio y cultura (cortesía)

Además, señaló que Toluca cuenta con infraestructura y conectividad privilegiada, consolidándose como el motor de mercado más importante de México. Asimismo, el mandatario municipal aseguró que la entidad cuenta con empresas extranjeras de prestigio establecidas en la zona, lo que fortalece el desarrollo económico de la región.

Por su parte, Toferry Primanda subrayó la importancia de fortalecer la relación comercial frente a un panorama de incertidumbre global y de conflictos geopolíticos. De igual manera, enfatizó que la alianza impactará en materia de inversión, economía, comercio, educación y cultura, bajo un esquema de cooperación que incluye al gobierno de Toluca y de otras ciudades del país.

Indonesia y Toluca analizan oportunidades de inversión, comercio y cultura (cortesía)

Finalmente, Ricardo Moreno hizo una invitación a Indonesia para ser parte de la Feria y Festival Cultural del Alfeñique, con el fin de fortalecer el turismo y los vínculos culturales entre ambas regiones.