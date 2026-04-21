El alcalde Ricardo Moreno Bastida encabezó la inauguración de la tienda Zorro Abarrotero Capultitlán, donde destacó que Toluca se ha convertido en uno de los municipios con mayor inversión industrial y comercial, impulsando el desarrollo económico, la generación de empleos y mayores oportunidades.

Durante el evento, el mandatario señaló que Toluca se ha posicionado como un referente en obtención de licencias de funcionamiento, asegurando que las inversiones son bienvenidas para el bienestar de las y los toluqueños.

Nueva inversión fortalece economía y empleo en Toluca

Moreno Bastida aseguró que su gobierno se encuentra realizando acciones para generar mayores oportunidades económicas en la región, para garantizar empleos dignos con buena paga y prestaciones para que las y los habitantes puedan tener un trabajo digno.

Ricardo Moreno impulsa economía y empleo en Toluca (cortesía)

Asimismo, señaló que en 2025 se logró la creación de más de 14 mil 300 empleos, meta que se planea superar durante este año.

Por su parte, la directora general de Desarrollo Económico, Yolanda Esquivel, destacó que Toluca cuenta con un potencial económico privilegiado por su ubicación estratégica, su conectividad, producción, talento humano y capacidad operativa.

Ricardo Moreno impulsa economía y empleo en Toluca (cortesía)

Además, subrayó que el gobierno municipal continuará impulsando estrategias que sigan atrayendo inversiones para consolidar a Toluca como polo de desarrollo.

Finalmente, Rodrigo Flores Saed, director de Expansión de la empresa, agradeció el apoyo del gobierno toluqueño, pues gracias a ellos se logró la apertura de la tienda 139 del grupo.