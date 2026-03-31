El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, fortalece la infraestructura urbana y la movilidad con trabajos de fresado y tendido de carpeta asfáltica en la avenida Lombardo Toledano, en el tramo comprendido entre avenida Independencia y la calle Alberto Einstein.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para dignificar las vialidades y garantizar traslados más seguros a más de 116 mil 600 habitantes de las delegaciones Santa María Totoltepec, San Mateo Otzacatipan y San Pedro Totoltepec, quienes utilizan diariamente esta vía.

Toluca moderniza avenida Lombardo Toledano para mejorar movilidad y seguridad

A través de la Dirección General de Obras Públicas, se realizan labores de retiro de la carpeta dañada mediante fresado, seguido del tendido de nueva carpeta asfáltica en aproximadamente 14 mil metros cuadrados, lo que mejora la durabilidad de la superficie y optimiza las condiciones de circulación en esta vialidad primaria.

A estos trabajos se suman acciones complementarias como la renivelación de rejillas pluviales, pozos de visita y cajas de válvulas, así como la construcción de reductores de velocidad, guarniciones y banquetas de concreto, además del balizamiento en ambos sentidos de la vialidad.

La intervención representa una transformación integral del espacio público, al cumplir con especificaciones que garantizan su sostenibilidad y priorizan la movilidad de habitantes y trabajadores de la zona, consolidando vialidades más seguras y eficientes en Toluca.