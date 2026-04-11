El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, encabezó acciones de mejoramiento urbano en la delegación de San Andrés Cuexcontitlán como parte del programa “Toluca se llena de luz”, con el objetivo de reforzar la seguridad y recuperar espacios públicos en beneficio de más de ocho mil habitantes.

El proyecto contempla la rehabilitación, sustitución e instalación de luminarias, así como trabajos en circuitos eléctricos y cableado. Con estas acciones, el gobierno municipal busca atender una de las principales demandas de la población, relacionada con la falta de iluminación en calles y áreas comunes.

Programa Toluca se llena de luz beneficia a miles de habitantes

De acuerdo con el alcalde, al inicio de la administración cerca del 40% del alumbrado público del municipio se encontraba fuera de servicio, situación que generaba entornos con menor visibilidad y percepción de inseguridad. Por ello, el programa ha priorizado la recuperación del sistema de iluminación en distintas comunidades para mejorar la movilidad y el uso de espacios públicos.

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El director general de Servicios Públicos, Gustavo Anaya, informó que la intervención en San Andrés Cuexcontitlán incluyó trabajos adicionales en la plaza principal, espacios deportivos y alrededores de la iglesia, con acciones enfocadas al mejoramiento del entorno urbano.

Entre los trabajos realizados destacan mantenimiento de áreas verdes, pintura de mobiliario urbano, eliminación de grafiti, mejoras en infraestructura y señalización, así como el fortalecimiento del servicio de recolección de residuos sólidos mediante rutas activas en la zona.

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Vecinos de la comunidad señalaron que la iluminación y recuperación de espacios públicos favorecen la convivencia y el uso seguro de las áreas comunes. También destacaron que estas acciones contribuyen a fortalecer el sentido de pertenencia y la participación ciudadana.

El programa “Toluca se llena de luz” forma parte de la estrategia municipal para mejorar la seguridad y la calidad de vida en las delegaciones del municipio, mediante la rehabilitación de infraestructura urbana y la recuperación de espacios comunitarios.