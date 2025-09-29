Ricardo Moreno, alcalde de Toluca, invitó a la ciudadanía a disfrutar de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025, la fiesta más emblemática de la ciudad, que ofrecerá conciertos gratuitos y sin boleto para toda la familia en la explanada del Mercado Juárez.

Apertura de la Feria Alfeñique y programación cultural

La celebración comenzará el miércoles 1 de octubre, donde las familias podrán disfrutar de las creaciones de los maestros alfeñiqueros, reconocidos por su creatividad, color y sabor.

Ricardo Moreno invita a la ciudadanía a disfrutar de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025. (Cortesía)

Además, 70 artistas locales llevarán música, teatro y danza a las 48 delegaciones de Toluca, como parte de la descentralización cultural impulsada por el alcalde Ricardo Moreno.

Artistas estelares del Festival

Los Tucanes de Tijuana: jueves 16 de octubre

Siddhartha: viernes 17 de octubre

Gloria Trevi: domingo 19 de octubre

Molotov: jueves 23 de octubre

Porter: viernes 24 de octubre

Plastilina Mosh: sábado 25 de octubre

Liran Roll: domingo 26 de octubre

La Maldita Vecindad con la Sonora Santanera: jueves 30 de octubre

Yeri MUA y El Bogueto: viernes 31 de octubre

Amanda Miguel: sábado 1 de noviembre

Medidas de seguridad para los conciertos del Festival Alfeñique

La Dirección General de Seguridad y Protección desplegará elementos para garantizar la seguridad durante los conciertos. Debido a la afluencia de público, se realizarán cortes viales que se anunciarán oportunamente a través de los canales oficiales.