Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de Toluca, el alcalde Ricardo Moreno Bastida, en sus 15 meses de mandato, ha impulsado mil 341 jornadas del programa “Yo Pongo Guapa a Toluca”, donde participan servidores públicos y la ciudadanía para fortalecer la imagen urbana del municipio.

Toluca mejora imagen urbana con recuperación de espacios

Entre las acciones que se han implementado se encuentra el fortalecimiento de la señalización con 35 mil 774 litros de pintura amarilla, así como 748 kilómetros de guarniciones y banquetas, lo que ha mejorado la seguridad vial.

Con el programa “Yo Pongo Guapa a Toluca”, se han recuperado espacios públicos (cortesía)

Por otra parte, con 68 mil 761 litros de pintura blanca y de colores se han recuperado áreas comunes, espacios públicos y parques, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y brindar espacios dignos para la recreación.

El alcalde señaló que el fortalecimiento de espacios educativos es una acción prioritaria durante su administración, por lo que se han realizado 317 jornadas en escuelas, beneficiando a 131 planteles de nivel básico, medio superior y superior, mejorando la calidad de aprendizaje en instalaciones dignas.

Con el programa “Yo Pongo Guapa a Toluca”, se han recuperado espacios públicos (cortesía)

De igual manera, aseguró que se han intervenido calles, vialidades, oficinas delegacionales, canchas deportivas, bordos, bibliotecas, casas de cultura, centros sociales y panteones, lo que impacta directamente en la calidad de vida de las y los toluqueños.

Estas acciones reafirman el compromiso del alcalde Ricardo Moreno por generar estrategias que mantengan a Toluca como una ciudad ordenada, limpia y funcional, donde la participación ciudadana y del sector gobierno sea primordial para generar espacios seguros.