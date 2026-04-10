El gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en coordinación con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, impulsa proyectos estratégicos de infraestructura carretera en el Edomex con el objetivo de mejorar la movilidad y fortalecer el desarrollo regional.

Infraestructura vial fortalece conectividad en el Estado de México

Entre las obras prioritarias destaca la modernización de la carretera Toluca–Zihuatanejo con una longitud de 372 kilómetros. De acuerdo con autoridades, el tramo Toluca–Temascaltepec, de 38 kilómetros, iniciará trabajos en mayo una vez concluidos los procesos técnicos y administrativos correspondientes.

Además, la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes (SICT) avanza en la reconstrucción de los puentes Alameda Oriente. El primero se encuentra en fase de cimentación y se proyecta que concluya en octubre de este año, mientras que el segundo puente forma parte de una etapa posterior con finalización prevista para el 2027.

Gobierno federal y Edomex impulsan infraestructura vial para mejorar movilidad (cortesía)

En la zona norte del Estado de México se reportan avances en la autopista Atizapán–Atlacomulco, una obra que busca mejorar la conectividad entre municipios y reducir tiempos de traslado para usuarios y transportistas.

Autoridades señalaron que este proyecto contribuirá a fortalecer el desarrollo económico regional, al facilitar la movilidad de personas y mercancías, además de mejorar la seguridad vial.

Con estos proyectos, el Estado de México busca consolidar una red carretera más moderna y eficiente, enfocada en mejorar la movilidad, impulsar la actividad económica y elevar la calidad de vida de la población.