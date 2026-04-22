En el marco del Día del Niño, el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, en coordinación con el DIF municipal, encabezado por Rocío Pegueros, dieron a conocer el festival “Mundo DIF Toluca”, el cual ofrecerá actividades gratuitas.

La invitación se realizó durante la conferencia de prensa “La Toluqueña”, donde el mandatario explicó que el evento se realizará el 26 de abril en la explanada del Mercado Juárez a partir de las 10 horas.

Toluca festeja a la niñez con evento gratuito del DIF municipal

Durante su mensaje, Rocío Pegueros aseguró que el festejo para las infancias será completamente gratuito, con el objetivo de que todas las familias del municipio puedan disfrutar de juegos y actividades.

Asimismo, destacó que este tipo de eventos fortalece la convivencia y el tejido social, por lo que hizo una invitación a que las y los asistentes lleven sus alimentos para improvisar un picnic.

Toluca impulsa convivencia familiar con evento especial para la niñez (cortesía)

Pegueros explicó que durante el festival las y los asistentes podrán llenar un pasaporte de actividades para recibir regalos y disfrutar de todas las sorpresas que se tendrán ese día.

Toluca impulsa cambios de hábitos para mejorar el estilo de vida

Por otra parte, la presidenta del DIF de Toluca detalló que con el reto “Toluca se Pone en Forma”, 11 mil participantes han logrado perder 8 mil 568 kilos en conjunto, lo que demuestra la disciplina, constancia y cambio de hábitos por tener un mejor estilo de vida.

Toluca impulsa convivencia familiar con evento especial para la niñez (cortesía)

Además, señaló que los participantes han asistido a actividades deportivas como box, zumba, yoga y pilates, en distintos puntos del municipio.

Finalmente, Ricardo Moreno celebró el logro de las y los toluqueños que han decidido mejorar sus hábitos para adoptar prácticas saludables.