Higinio Martínez, senador con licencia y delegado especial de Morena en el Estado de México, reiteró su apoyo a la gobernadora Delfina Gómez en su segundo informe de gobierno, destacando el avance en la transformación de la entidad.

Reconocimiento al trabajo estatal

Señaló que los logros alcanzados en temas como seguridad, educación y programas sociales reflejan un cambio significativo en beneficio de la población mexiquense, consolidando los compromisos de la Cuarta Transformación.

Unidad en Morena

Martínez enfatizó la importancia de mantener la cohesión dentro de Morena para continuar con la agenda de transformación en el Estado de México, asegurando que el respaldo a la gobernadora es firme y colectivo.

Proyección política

El morenista subrayó que el trabajo coordinado entre gobierno estatal y federal es clave para profundizar los cambios, reiterando que su labor seguirá enfocada en fortalecer a Morena rumbo a los próximos procesos electorales.