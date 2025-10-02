El senador Higinio Martínez Miranda felicitó a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, por cumplir su primer año al frente del gobierno federal. En una carta, el legislador reconoció las medidas implementadas para impulsar el desarrollo del país y combatir la corrupción en todos los niveles.

El domingo 5 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum rendirá su primer informe de gobierno ante el pueblo de México en el Zócalo de la CDMX.

Reconocimiento al combate a la corrupción y trayectoria de la presidenta

Martínez destacó que, a pesar de los desafíos de gobernar un país de 130 millones de habitantes y la cercanía con Estados Unidos, una de las potencias mundiales, Sheinbaum ha logrado avances significativos en su primer año.

También reconoció los problemas heredados de administraciones anteriores, enfatizando que no es posible resolverlos en un solo año.

Obvio, todos quisiéramos que en un año se terminarán los problemas de este país y hasta que usted tuviera una varita mágica para lograrlo. Pero esos son sueños, la realidad y lo que hemos visto en este año nos dice que usted podrá lograr, en sus 6 años de gobierno, el máximo de resultados que un mandatario en nuestra historia los haya presentado. Higinio Martínez Miranda

El legislador señaló que la corrupción sigue siendo uno de los principales retos del país, y aseguró que la presidenta representa una esperanza para combatirla de manera efectiva.

Martínez resaltó que la administración de la 4T es distinta a gobiernos anteriores y subrayó que millones de ciudadanos respaldan las acciones de Sheinbaum. Además, enfatizó que el combate a la corrupción traerá beneficios económicos significativos para el país.

Higinio Martínez felicitó a Claudia Sheinbaum por su primer año de gobierno. (Cortesía)

El senador también destacó la trayectoria de la presidenta como funcionaria pública, jefa delegacional y jefa de gobierno de la Ciudad de México, señalando que ni ella ni sus colaboradores han recibido denuncias por corrupción.

Ni usted, ni sus principales colaboradores han sido señalados de ningún ilícito ¿Quién en este año de gobierno que lleva, la ha acusado de algún mínimo ilícito en sus seis años en que estuvo al frente del gobierno de la Ciudad de México? Higinio Martínez Miranda

Martínez concluyó su mensaje reiterando sus felicitaciones y respaldo a la presidenta: “Cero corrupción, cero impunidad. Felicidades, Presidenta Claudia Sheinbaum”.