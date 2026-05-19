El Acamoto 2026, que se llevó a cabo del 15 al 17 de mayo, cerró con 70% menos afluencia gracias a los operativos que se realizaron para evitar la concentración en la zona turística.

El evento, que se realizó a pesar de que el gobierno de Acapulco, Guerrero, lo había cancelado con respaldo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), terminó con 8 detenidos por faltas administrativas y alteración del orden y 85 motos aseguradas.

Esto a través de operativos que se realizaron en zonas estratégicas para evitar la concentración de motocicletas en las zonas turísticas, así como el cierre de las vialidades realizados por los asistentes.

Acamoto 2026: operativos evitan concentración de motos en zonas costeras

El fin de semana del Acamoto 2026 se vio marcado por una afluencia mucho menor de motociclistas que buscaban agruparse en la zona de la Costera Miguel Alemán como en años anteriores.

Sin embargo, operativos realizados por la Guardia Nacional y la Policía Municipal, bloquearon la concentración masiva en la zona, principalmente en La Condesa.

A pesar de ello, centenas de motociclistas se reunieron en Acapulco, Guerrero, donde se emitieron 331 infracciones y se aseguraron 85 motos por no contar con la documentación completa.

Acamoto 2026 (CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO.COM / Dassaev Téllez Adame)

Asimismo, los operativos colocados en puntos carreteros lograron dispersar la llegada de motociclistas, lo que contribuyó a que se presentara 70% menos afluencia en comparación con el Acamoto 2025, cuando llegaron alrededor de 10 mil unidades.

Policía de Acapulco auxilia a locales por asistentes del Acamoto 2026

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guerrero informó que policías de Acapulco prestaron apoyo a los ciudadanos locales ante la asistencia del Acamoto 2026.

Acamoto 2026 (CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO.COM / Carlos Alberto Carbajal)

De acuerdo con el reporte, durante el fin de semana se realizaron acciones de orientación y auxilio, además de las infracciones reportadas relacionadas con el Reglamento de Tránsito local.

Entre las acciones destacan:

52 atenciones y orientaciones directas a turistas y residentes

2 auxilios brindados de manera oportuna

Cabe destacar que el Acamoto 2026 se llevó a cabo sin la autorización del municipio ni respaldo de la CCE al considerar que no había las condiciones ni se solicitaron los permisos necesarios para un evento de concentración masiva.