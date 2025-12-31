La Secretaría de Protección Civil emitió una alerta en seis estados por el robo de un cilindro de gas cloro, propiedad del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Protección Civil señaló que el gas cloro es altamente tóxico y “puede ser fatal si se inhala o se absorbe por la piel” por lo que emitió una alerta en seis estados por el robo, te los decimos a continuación.

Protección Civil emite alerta en 6 estados por robo de gas cloro (Redes sociales)

Protección Civil lanza alerta en 6 estados por robo de gas cloro altamente tóxico

A través de un comunicado, Protección Civil emitió una alerta por robo de un cilindro de gas cloro altamente tóxico para que los estados implementen acciones preventivas de protección.

El robo de gas cloro se habría realizado se ejecutó en pozo El Retiro, ubicado en el municipio de Morelia, Michoacán, y los estados que deben mantenerse en alerta son:

Colima Jalisco Guanajuato Querétaro Estado de México Guerrero

La policía estatal y municipal con apoyo de la Guardia Nacional realizan recorridos y se hacen revisiones en las carreteras con el objetivo de localizar el cilindro de gas cloro robado.

Protección Civil pide a la ciudadanía informar cualquier información que ayude al hallazgo del cilindro de gas cloro a los números: