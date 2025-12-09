Autoridades buscan a “El Cuba”, hombre acusado de matar a patadas a un gato en un mercado de Ecatepec, Estado de México.

A través de las redes sociales se difundió un video en el que se muestra como el hombre -identificado en redes sociales como un carnicero apodado “El Cuba”- atacó cruelmente a un gato.

Autoridades buscan a “El Cuba” por matar a un gato en mercado de Ecatepec

Autoridades buscan a “El Cuba” acusado del delito de maltrato animal luego de que a través de un video se ve como mata a un gato en el mercado de la colonia Nuevo Laredo, en Ecatepec.

Buscan a “El Cuba” por matar a un gato en mercado de Ecatepec (Especial)

En medio de la indignación que causó el video, autoridades de los tres niveles de gobierno intensificaron su búsqueda.

El gobierno de Ecatepec informó que elementos municipales trabajan en coordinación directa con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Las autoridades ya hacen las diligencias correspondientes para localizar a “El Cuba”, señalado como el probable responsable del delito de maltrato animal con resultado de muerte.

Como medida inmediata, se reforzó la vigilancia en los alrededores del mercado Nuevo Laredo y en otros centros de consumo del municipio.

Autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía para que proporcione información que ayude a dar con el paradero del agresor.

Las autoridades garantizan a la ciudadanía la confidencialidad de los datos proporcionados que ayude a dar con el paradero de “El Cuba”.

El hombre identificado como “El Cuba” fue captado mientras agredía a un gato en mercado de Ecatepec

El hombre identificado como “El Cuba” fue captado persiguiendo al gato por los pasillos del mercado, mientras que este trataba de huir de su agresor.

Las imágenes muestras que el hombre logra patear en repetidas ocasiones al gato, hasta dejarlo inmóvil.

El video indignó a los usuarios por la forma tan cruel que atacó al gatito, por lo que exigen que se haga justicia.

Un joven que presencia la agresión no interviene, mientras que un tercer hombre aparece para recriminar el ataque.

El hombre identificado como “El Cuba” intenta golpear a este tercer hombre antes de escapar del sitio.

En el Estado de México el maltrato animal es delito penal desde la reforma de junio de 2022 y las sanciones son:

Si el maltrato o crueldad causa lesiones al animal de 6 meses a 3 años de prisión más multa de 150 a 300 días de UMA (aproximadamente 17 a 34 mil pesos).

Si el maltrato o crueldad causa la muerte del animal de 2 a 6 años de prisión más multa de 300 a 600 días de UMA (aproximadamente 34 mil a 68 mil pesos).