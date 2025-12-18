Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec, detalló que más de 120 mil habitantes comenzaron a ver resultados concretos en el acceso a agua potable, tras la rehabilitación del pozo “Benito Juárez” y de tres cárcamos estratégicos que forman parte del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México.

Durante la asamblea informativa, la mandataria municipal estuvo acompañada por Citlalli Elizabeth Peraza Camacho, directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y Beatriz García Villegas, directora de la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM).

Ecatepec hace inversión histórica en red hidráulica

Durante los recorridos informativos, Cisneros Coss destacó que estas obras son fundamentales para garantizar servicios básicos y prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias. Además, subrayó que la recuperación de 24 pozos en el municipio permitirá llevar agua potable a cerca de 300 mil habitantes.

Ecatepec rehabilita pozos y cárcamos para mejorar las condiciones en el municipio (Cortesía )

Asimismo, señaló que uno de los beneficios más relevantes se registra en la colonia Ejidos de San Cristóbal, donde alrededor de 30 mil personas volvieron a recibir agua por la red, después de permanecer más de cinco años sin suministro.

Por su parte, autoridades federales y municipales informaron que el pozo “Benito Juárez” ya aporta 50 litros de agua por segundo, mientras que otros cinco pozos continúan en proceso de reperforación, lo que permitirá recuperar hasta 250 mil litros adicionales por segundo.

Además del abasto de agua, se puso en marcha la rehabilitación de los cárcamos “Las Américas 1”, “Pichardo Pagaza” y “La Piedad San Agustín”, los cuales incrementaron su capacidad de bombeo y ayudarán a desalojar aguas pluviales de forma más eficiente.

Azucena Cisneros agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum por involucrarse en el Plan Integral de la Zona Oriente, con el objetivo de beneficiar a miles de habitantes de Ecatepec.