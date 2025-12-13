La tarde del viernes 12 de diciembre de 2025 se registró la explosión de una pipa de combustible en la autopista México-Tuxpan, Hidalgo, lo que dejó un saldo preliminar de personas no lesionadas.

Sin embargo, la situación provocó el cierre total en ambos sentidos de circulación por el incendio de la pipa, cerca del km 106+400 de la carretera México-Tuxpan a la altura de la Caseta de “Tejocotal”.

#Hidalgo se incendia una pipa con combustible en la autopista #México - #Tuxpan a la altura del kilómetro 107, en el tramo Tejocotal - San Alejo cerca de la caseta de San Alejo, en #Tulancingo, cuerpos de emergencia ya se encuentran en la zona #informacionenproceso… pic.twitter.com/pyU5h8iJlu — Leonardo Herrera (@herreleo) December 13, 2025

¿Qué pasó en la autopista México-Tuxpan? Fuerte explosión causó pánico

Cuerpos de emergencia se movilizaron rápidamente este viernes por la explosión de una pipa en la autopista México-Tuxpan, registrada al filo de las 18:30 horas en el estado de Hidalgo.

Videos que circulan en redes sociales evidencian que una gran columna de fuego y humo se levantó luego de la explosión en la autopista México-Tuxpan, causando pánico entre automovilistas.

Al parecer, la pipa que trasladaba combustible cuando se originó una explosión, sin que al momento se tenga información sobre personas lesionadas o muertas.

Un cuerpo de rescate y seguridad se movilizó rápidamente al lugar para contener la situación, desplegando el cierre de la vía y la desviación del tránsito vehicular hacia la carretera libre.

Además, se pidió extremar precauciones por la presencia de unidades de carga, sin dar más detalles sobre la explosión de la pipa en la autopista México-Tuxpan.