Pepe Couttolenc Buentello, dirigente estatal del Partido Verde en el Estado de México, puso en marcha una iniciativa estratégica para acercar servicios de salud gratuitos a las zonas más vulnerables de la entidad, estableciendo a Nezahualcóyotl como uno de los municipios prioritarios de esta ruta.

Este programa busca romper la barrera de falta de acceso a la salud que enfrentan miles de familias.

El costo de los medicamentos, estudios médicos y tratamientos incrementan año con año, en muchos casos las familias no cuentan con los recursos económicos suficientes para costear una enfermedad. Pepe Couttolenc, dirigente del Partido Verde en el Estado de México.

Pepe Couttolenc impulsa el acceso a la salud en el Edoméx con el “Bus de Vida”

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, cerca de 4 mil 600 millones de personas en el mundo aún carecen de servicios básicos.

Bajo esta premisa, el Partido Verde adoptó un modelo de atención móvil que ya ha sido exitoso en países como India, Francia y Panamá para apoyar a sectores desfavorecidos.

Para combatir el rezago en el estado, el diputado federal Héctor Pedroza dio inicio formal a las jornadas del “Bus de Vida: Rutas por la Salud” en Nezahualcóyotl.

Estas unidades rodantes están equipadas para ofrecer desde toma de signos vitales y glucosa, hasta la aplicación de vacunas contra Covid-19, influenza y neumococo.

Además, el servicio integral incluye estudios especializados en áreas clave para la población:

Optometría y Podología.

Donación de medicamentos.

Consultas de primer nivel.

Partido Verde: Cercanía y compromiso con las familias de Nezahualcóyotl

Pepe Couttolenc afirmó que los Gobiernos Verdes en el Estado de México mantienen una búsqueda constante de modelos de gestión que aporten directamente a la calidad de vida de las y los mexiquenses.

Sostuvo que el “Bus de Vida” trasciende la atención médica, pues representa un símbolo de comunidad, solidaridad y dignidad para quienes más lo necesitan.

Finalmente, el dirigente estatal explicó que el compromiso de su administración se basa en la empatía y la cercanía, elementos que refuerzan la confianza ciudadana en un gobierno que cumple con hechos y garantiza el bienestar integral de la población.