En el Estado de México, el dirigente del Partido Verde, José Alberto Couttolenc Buentello, se ha encargado de impulsar la captación de agua de lluvia como una alternativa para la escasez hídrica que enfrenta el estado.

PVEM promueve uso eficiente del agua en municipios mexiquenses

Debido a la crisis hídrica que enfrenta el Edomex, el Partido Verde busca aprovechar el agua de lluvia para garantizar el acceso y enfrentar de una manera sostenible la falta de agua.

Pepe Couttolenc detalló que esta medida permite aprovechar el agua de la lluvia para actividades diarias como limpieza, riego de áreas verdes y servicios sanitarios, lo que reduce la dependencia de pipas, genera un ahorro y disminuye la presión en las fuentes de abastecimiento.

Asimismo, explicó que en un estado donde la gente se ve limitada al acceso del recurso, esta medida es ideal para no quedarse sin agua, asegurando que en México solo el 2% del agua de lluvia se aprovecha, por lo que es indispensable impulsar sistemas de captación.

PVEM promueve sistemas de captación de agua de lluvia en municipios mexiquenses (Cortesía)

Los Gobiernos Verdes a lo largo del país se han encargado de poner en marcha este sistema de captación en espacios públicos, lo que ha beneficiado a la comunidad, ha generado ahorros operativos y ha reducido el riesgo de inundaciones.

Con esta estrategia, el PVEM del Estado de México busca generar un impacto positivo en la gente ante la falta de agua, optando por acciones sustentables que aprovechen los recursos naturales.