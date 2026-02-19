En México, 6 de cada 10 personas no realizan ejercicio; ante estas cifras, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México, dirigido por José Alberto Couttolenc Buentello, anunció que promoverá una iniciativa para incentivar la actividad física y facilitar el acceso a gimnasios y actividades deportivas en la entidad, como parte de una estrategia preventiva en materia de salud pública.

PVEM busca incentivar actividad física para mejorar salud en el Estado de México

Desde el Congreso del Estado de México, la bancada verde retomará una iniciativa presentada por las y los senadores del Partido Verde para incentivar el acceso a gimnasios y actividades deportivas.

El Partido Verde impulsará una iniciativa que busca armonizar la propuesta en el ámbito estatal para que se promuevan hábitos saludables, con el objetivo de consolidar una política preventiva que reduzca riesgos y mejore la calidad de vida.

Pepe Couttolenc aseguró que el Estado de México se encuentra en buen momento para modernizar la salud, destacando que no se debe actuar cuando se tiene una enfermedad, sino que se debe prevenir con el fácil acceso al deporte y con condiciones para que las familias mexiquenses puedan cuidarse.

La propuesta contempla incentivos para que más mexiquenses puedan integrarse a gimnasios y espacios deportivos, así como fortalecer la cultura de la activación física como parte de una estrategia integral de bienestar.

Con esta iniciativa, el Partido Verde reafirma su compromiso de garantizar estrategias y políticas públicas que beneficien a todas y todos los mexiquenses, protegiendo su salud y construyendo un Estado de México más saludable y activo.