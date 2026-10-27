La Orquesta Filarmónica de Toluca (OFiT) ha recibido una respuesta favorable del público durante sus presentaciones en la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026, donde sus 88 músicos, bajo la dirección del maestro Gerardo Urbán y Fernández, han llevado su repertorio a distintos espacios de la capital mexiquense.

El alcalde Ricardo Moreno destacó la importancia de la agrupación como símbolo de identidad y patrimonio cultural de Toluca. Como parte de la programación del festival, invitó a la ciudadanía a disfrutar de dos espectáculos gratuitos: el concierto Resurrección, este 29 de octubre en la Catedral, y la presentación de la Única Internacional Sonora Santanera, el 30 de octubre en el Mercado Juárez.

Ricardo Moreno fortalece a la OFiT como símbolo cultural de Toluca

En el marco de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026, la Orquesta Filarmónica de Toluca participó en la inauguración de esta celebración y llevó su programa La Orquesta Cerca de ti a Tecaxic y San Pablo Autopan. También se presentó en la Glorieta de Paseo Colón y en la Alameda Central.

Estas actividades forman parte de los esfuerzos por acercar la cultura a distintos puntos del municipio, con presentaciones que han reunido a personas de diferentes edades y han permitido que visitantes nacionales e internacionales conozcan el trabajo de la agrupación.

El Gobierno municipal destacó que la respuesta del público refleja el vínculo de las y los toluqueños con su orquesta, considerada parte del patrimonio cultural de la capital del Estado de México.

Ricardo Moreno invita a conciertos gratuitos de la Feria del Alfeñique (Cortesía)

OFiT presentará el concierto Resurrección en la Catedral de Toluca

La Orquesta Filarmónica de Toluca ofrecerá el concierto Resurrección el jueves 29 de octubre, a las 19:00 horas, en la Catedral de Toluca. La presentación contará con coros invitados del centro del país y la participación del Ensamble de Voces del Ayuntamiento de Toluca.

El programa contempla la Sinfonía número 2 de Gustav Mahler, una obra que reunirá a los músicos de la OFiT con distintas agrupaciones corales invitadas.

Entre los participantes estarán el Coro del Conservatorio Nacional de Música, Promúsica México A.C., el Ensamble Coral Alemán, el Juvenil de Toluca, la Schola Cantorum de la Escuela Superior Diocesana de Música Sacra de Toluca y el Coro Infantil del Ayuntamiento de Toluca.

La presentación será gratuita y forma parte de las actividades con las que el municipio busca ampliar el acceso de la población a propuestas musicales y fortalecer la oferta cultural del festival.

Ricardo Moreno invita a conciertos gratuitos de la Feria del Alfeñique (Cortesía)

Sonora Santanera ofrecerá concierto gratuito con Yahir y María León

La programación continuará el viernes 30 de octubre, a las 21:00 horas, en el Mercado Juárez, con un espectáculo de la Única Internacional Sonora Santanera, que contará con la participación de invitados especiales como Yahir, María León y Ernesto D’Alessio.

El Gobierno municipal invitó a las familias y visitantes a disfrutar de esta presentación y de las demás actividades de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026, que contempla eventos gratuitos para promover la cultura y la convivencia.

Con las presentaciones de la OFiT y el espectáculo de la Sonora Santanera, Toluca mantiene una agenda musical que busca acercar distintas expresiones artísticas a la población durante una de sus celebraciones culturales más representativas.