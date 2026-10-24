El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, y la presidenta del DIF municipal, Rocío Pegueros, encabezaron el certamen Sabores Toluca, una iniciativa para preservar las recetas familiares que forman parte del patrimonio gastronómico de la capital mexiquense y transmitirlas a las nuevas generaciones.

Durante el concurso, personas adultas mayores de las Casas de Día compartieron platillos tradicionales, conocimientos y recuerdos vinculados con la identidad cultural de Toluca.

Sabores Toluca reconoce a Adultos mayores (cortesía)

El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno destacó que detrás de cada preparación existen historias, enseñanzas y tradiciones transmitidas de generación en generación. También señaló que el Gobierno municipal impulsa actividades para fomentar la convivencia, la participación y el bienestar de las personas adultas mayores.

Gobierno de Toluca anuncia libro de recetas tradicionales

Como parte de las acciones para preservar la gastronomía tradicional de Toluca, el alcalde, Ricardo Moreno anunció la edición de un libro que recopilará las recetas y aportaciones de las familias toluqueñas.

El objetivo es que las nuevas generaciones conozcan estas preparaciones y puedan mantenerlas vivas a través del tiempo, reconociendo el papel de las personas adultas mayores como guardianas de la historia y las costumbres locales.

Sabores Toluca reconoce a Adultos mayores (cortesía)

Por su parte, la presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros reconoció el talento y los conocimientos de las y los participantes, a quienes destacó como parte fundamental de la identidad cultural del municipio.

La presidenta del DIF Toluca señaló que este encuentro funciona como un puente entre generaciones para preservar los conocimientos de abuelas y abuelos, fortalecer los vínculos comunitarios y evitar que sus historias y experiencias se pierdan.

¿Quiénes ganaron el certamen Sabores Toluca?

El concurso reconoció cinco preparaciones presentadas por distintas Casas de Día y comunidades del municipio. El primer lugar fue para la Casa de Día La Alameda, que obtuvo el reconocimiento con una lasaña vegetariana.

Los resultados quedaron de la siguiente manera:

Primer lugar: Casa de Día La Alameda, con lasaña vegetariana.

Segundo lugar: San Pablo Autopan, con salsa de chile pasilla con pulque.

Tercer lugar: Santa Ana Tlapaltitlán, con mole.

Cuarto lugar: colonia Carlos Hank González, con tacos de chorizo verde.

Quinto lugar: Paseos del Valle, con pay de mermelada.

Sabores Toluca reconoce a Adultos mayores (cortesía)

Las personas ganadoras recibieron distintos premios: un refrigerador para el primer lugar, una estufa para el segundo, un horno para el tercero, una batería de cocina para el cuarto y una freidora de aire para el quinto.

Con Sabores Toluca, el Gobierno municipal y el DIF Toluca buscan reconocer las aportaciones de las personas adultas mayores y preservar las recetas familiares como parte de la memoria cultural y gastronómica de la capital mexiquense.