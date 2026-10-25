Pobladores de Ostuacán, en el estado de Chiapas, lincharon a uno de los detenidos por el doble feminicidio de una niña y su abuela.

Los hechos tuvieron lugar luego de que un grupo de pobladores irrumpiera con violencia en la comandancia de Ostuacán, pocas horas después de que las autoridades estatales anunciaran la detención de dos presuntos responsables del crimen.

El conflicto derivó de la desaparición de Miriam Cruz Alpuche, de 55 años, y su nieta Ariana de 12 años, quienes salieron de casa el lunes 19 de octubre hacia un predio en Tanchichal para realizar labores del campo.

Linchan a responsable del doble feminicidio de una niña y su abuela en Ostuacán; segundo detenido resultó herido

La noche del sábado 24 de octubre, pobladores de Ostuacán, Chiapas, lincharon a uno de los detenidos por el doble feminicidio de una niña y su abuela, dejando también mal herido al segundo responsable.

La turba busca evitar que la policía trasladara a los acusados hacia Tuxtla Gutiérrez, en donde seguirían el juicio por el crimen cometido.

Los responsables fueron identificados como Andrés “N”, alias “El Cera”, quien murió tras ser linchado, mientras que Armando “N”, alias “El Melo”, resultó gravemente herido y fue rescatado por la policía municipal.

El caos incluyó el corte de energía eléctrica e incendios en el recinto municipal de Ostuacán, lo que llevó al gobernador Eduardo Ramírez a pedir el cese de la violencia.

Linchan en Ostuacán, Chiapas, a uno de los detenidos por el doble feminicidio de una niña y su abuela (Captura)

Fiscalía investiga doble feminicidio de una niña y su abuela; investigan crimen por venganza

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven, reveló que el motivo del crimen sería una presunta venganza personal, por lo que abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas.

Asimismo, inicio las investigaciones por el linchamiento de Andrés “N”, manteniendo vigentes ambas indagatorias en Ostuacán.

La fiscalía dio a conocer que las autopsias realizadas revelaron violencia hacia la niña y su abuela, agravantes que serán incluidos en la carpeta contra Armando “N”.

Se prevé que el Armando “N” reciba atención médica y posteriormente sea trasladado en un dispositivo de seguridad hacia la capital de Chiapas para ser acusado formalmente por el doble feminicidio.