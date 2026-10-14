El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, informó que los delitos de alto impacto en Toluca disminuyeron 33.96 por ciento al comparar los primeros ocho meses de 2024 con el mismo periodo de 2026, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Durante la conferencia La Toluqueña, el presidente municipal destacó que los resultados reflejan avances en materia de seguridad, aunque reconoció que todavía existen retos para garantizar la tranquilidad de las familias.

El alcalde Ricardo Moreno reconoció el trabajo de las instituciones de los tres órdenes de gobierno que participan en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Toluca, donde se revisan semanalmente los resultados y las acciones en materia de seguridad.

Ricardo Moreno reporta reducción de delitos (cortesía )

Homicidios dolosos y robo de vehículos disminuyen en Toluca

Entre los indicadores presentados por el gobierno municipal destaca la reducción de homicidios dolosos en Toluca, que pasaron de 31 casos en 2024 a cinco en lo que va de 2026, una disminución de 83.87 por ciento, según las cifras expuestas.

El robo de vehículos también registró una caída cercana al 79 por ciento. De acuerdo con el reporte, los casos pasaron de más de mil vehículos robados en 2024 a 229 en 2026.

Otros delitos reportaron las siguientes variaciones:

Secuestro: disminución de 60 por ciento.

Robo a negocios: reducción de 43.86 por ciento.

Narcomenudeo: descenso de 41.67 por ciento.

Lesiones dolosas: disminución de 21.08 por ciento.

Violencia familiar: reducción de 12.07 por ciento.

El alcalde señaló que la prioridad de su administración es proteger a las familias, reforzar la vigilancia en las delegaciones y mantener la presencia policial para avanzar en la seguridad de la capital mexiquense.

Ricardo Moreno reporta reducción de delitos (cortesía )

Percepción de inseguridad en Toluca se ubica en 71 por ciento

Además de la reducción de delitos reportada, el municipio señaló que la percepción de inseguridad en Toluca alcanzó su nivel más bajo de los últimos años, al ubicarse en 71 por ciento durante junio, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El reporte municipal atribuyó este resultado a la disminución de la incidencia delictiva y a un ajuste en la muestra de la encuesta. Durante la presentación, el alcalde Ricardo Moreno reiteró que la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales es parte de las acciones para fortalecer la seguridad pública.

Entre los representantes institucionales reconocidos se encontraron Rosa Granada Jiménez, secretaria técnica de la Mesa de Paz región Toluca; el capitán Antonio Aguilar Dionis, de la Guardia Nacional; Margarito Castro Méndez, en representación de la Fiscalía General de la República, y Miguel Ángel Olivares Jacuín, fiscal regional de Toluca.

También participaron representantes de la Secretaría de Seguridad estatal, el C5, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y distintas áreas del Ayuntamiento de Toluca.

El alcalde Ricardo Morenoafirmó que su gobierno mantendrá el trabajo conjunto con las instituciones de seguridad para atender los delitos y reforzar la vigilancia en el municipio.