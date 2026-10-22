El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, participó en una reunión de trabajo en Palacio Nacional, convocada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para impulsar acciones que faciliten el acceso a una vivienda digna, principalmente para familias de menores ingresos.

Durante el encuentro, en el que participaron presidentes municipales, se destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda. En este contexto, Moreno señaló que Toluca tiene la meta de generar más de 10 mil nuevas viviendas destinadas principalmente a familias de bajos ingresos y a la población trabajadora.

Ricardo Moreno fortalece la coordinación con Claudia Sheinbaum para ampliar el acceso a vivienda digna

El presidente municipal destacó que la meta de vivienda busca atender a los sectores de la población que enfrentan mayores dificultades para adquirir un patrimonio propio, mediante la coordinación institucional y la suma de esfuerzos entre los gobiernos federal, estatal y municipal.

La reunión convocada por Claudia Sheinbaum tuvo como propósito impulsar acciones conjuntas para facilitar el acceso a viviendas dignas y atender las necesidades habitacionales de la población con menores ingresos.

Finalmente, Ricardo Moreno Bastida reafirmó su compromiso de trabajar de manera coordinada para mejorar las condiciones de vida de las familias de Toluca, con una visión en la que el desarrollo urbano y la justicia social contribuyan a ampliar las oportunidades de bienestar.