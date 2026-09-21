El Gobierno de Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya, inició la rehabilitación del Camino a Santiago Tepatlaxco, en el tramo comprendido entre Calle de la Rosa y Calle Pino.

La vialidad acumuló deterioro durante más de tres décadas y representa una importante vía de comunicación para habitantes de la zona y municipios vecinos. Durante el banderazo de inicio de los trabajos, el alcalde señaló que durante años se realizaron labores superficiales y bacheos, por lo que esta administración decidió emprender una intervención integral.

En décadas no se había hecho más que un tema muy superficial, se había bacheado, se había vuelto a bachear, pero ahora lo que se va a hacer es distinto: es una recomposición de la carpeta asfáltica, poder regenerar la vialidad y, de esta manera, garantizar traslados más seguros, más dignos y, por supuesto, con mayor seguridad. Isaac Montoya Márquez, Presidente Municipal de Naucalpan

Naucalpan rehabilita el Camino a Santiago Tepatlaxco. (cortesía)

Rehabilitación incluye pavimento, luminarias y señalética

Los trabajos contemplan bacheo superficial y profundo, rehabilitación de la sobrecarpeta, colocación de mezcla asfáltica con un espesor de siete centímetros y balizamiento horizontal.

También se instalarán nuevas luminarias, señalética y reductores de velocidad en puntos estratégicos para mejorar las condiciones de seguridad de automovilistas y habitantes de Tepatlaxco.

El presidente municipal Isaac Montoya, explicó que, aunque se trata de una vialidad que no es de atribución municipal, el Gobierno de Naucalpan decidió intervenir debido a la importancia del camino para las comunidades que lo utilizan y para quienes se trasladan hacia municipios y localidades vecinas.

Esta primera etapa comprende el tramo entre Calle de la Rosa y Calle Pino. El Gobierno Municipal proyecta ampliar los trabajos hasta Rincón Verde en una segunda etapa.

El presidente municipal Isaac Montoya, indicó que las labores se realizarán procurando generar las menores afectaciones posibles a la movilidad, incluso con trabajos nocturnos cuando sea necesario.

Naucalpan rehabilita el Camino a Santiago Tepatlaxco. (cortesía)

La rehabilitación también permitirá fortalecer la conectividad con la Autopista Chamapa-Lechería y agilizar los tiempos de traslado hacia Tepatlaxco, Jilotzingo, Isidro Fabela, Temoaya y comunidades de Xonacatlán.

Anuncian C2, plaza pública y parque recreativo para Tepatlaxco

Además de la rehabilitación vial, el presidente municipal Isaac Montoya, proyecta nuevos espacios y acciones para Tepatlaxco.

Entre ellos se encuentra la construcción de un C2 de vigilancia, así como una plaza pública y un parque recreativo para contribuir a la convivencia familiar.

Hoy se hace el bien sin mirar a quién, simplemente sabiendo que estamos trabajando para transformar las comunidades y que lo que se va a hacer va a quedar para la posteridad. No es una obra que se piensa para uno o dos años, para un periodo de administración, sino que es una obra que se piensa para que se quede para la gente. Isaac Montoya Márquez, Presidente Municipal de Naucalpan

Naucalpan rehabilita el Camino a Santiago Tepatlaxco. (cortesía)

Por su parte, el presidente del Comité de Participación Ciudadana, Erik Trinidad Gómez, agradeció al Gobierno Municipal por atender una de las principales necesidades de la comunidad y reconoció los trabajos realizados en materia de iluminación, seguridad y apoyo al panteón comunitario.