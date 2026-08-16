El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, dio la bienvenida a 85 cadetes que iniciaron su formación para integrarse a la Guardia Municipal, como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad y avanzar hacia un modelo de policía de proximidad y prevención.

Durante la Mesa de Paz realizada en la colonia La Cañada, el alcalde destacó que la seguridad pública es una de las principales prioridades de su gobierno y reconoció la decisión de los cadetes, quienes recibirán capacitación durante seis meses antes de incorporarse a la corporación.

Montoya Márquez señaló que esta nueva generación deberá conducirse con disciplina, principios, firmeza, valores y vocación de servicio, además de contribuir a recuperar la confianza entre la ciudadanía y los elementos policiales.

Naucalpan fortalece su seguridad con 85 nuevos cadetes y más tecnología (Cortesía )

Isaac Montoya destaca reducción en percepción de inseguridad en Naucalpan

El alcalde destacó que la estrategia de seguridad implementada en coordinación con los tres órdenes de gobierno ha permitido avanzar en la reducción de la incidencia delictiva, particularmente en el combate al robo de vehículos.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la percepción de inseguridad en Naucalpan pasó de 80.8% en marzo a 71% en junio de 2026, lo que representa una disminución de 9.8 puntos porcentuales.

Como parte de la estrategia, el gobierno municipal también ha fortalecido la corporación con la incorporación de nuevos policías, más patrullas y mejores condiciones para las y los elementos.

Naucalpan instalará más de mil puntos de videovigilancia

En materia de tecnología, Isaac Montoya informó que Naucalpan avanza en la instalación de más de mil puntos de videovigilancia, además del fortalecimiento del C4 y la incorporación de 50 nuevos monitoristas.

También se impulsan redes vecinales y alarmas comunitarias REMUS para fortalecer la prevención y la participación ciudadana.

El alcalde anunció que próximamente entrará en operación un nuevo C4 en Naucalpan Centro, con capacidad para atender emergencias de seguridad, protección civil, bomberos y servicios médicos.

Asimismo, se instalará un C2 en la zona de La Cañada, con el objetivo de incrementar la presencia de la Guardia Municipal y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Isaac Montoya anuncia acciones para fortalecer la seguridad comunitaria

Montoya Márquez señaló que la transformación de la seguridad también requiere recuperar la confianza entre policías y ciudadanía, por lo que su administración busca mantener una mayor cercanía con las comunidades.

En este sentido, anunció la creación de un Mosaico, espacio que ofrecerá actividades artísticas, culturales, recreativas, deportivas y de convivencia comunitaria para contribuir a la recuperación del entorno y al fortalecimiento del tejido social.

Finalmente, el presidente municipal afirmó que continuará la inversión en profesionalización y dignificación de la policía, mediante capacitación, certificación, mejores condiciones laborales y jubilaciones dignas.

Con estas acciones, el gobierno de Naucalpan busca consolidar una Guardia Municipal cercana, profesional y comprometida con servir y proteger a las y los habitantes del municipio.