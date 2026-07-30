La construcción del Mexicable Línea 3 registra un avance superior al 75 por ciento y se consolida como una de las principales obras de infraestructura del Estado de México, al ofrecer una alternativa de transporte que beneficiará diariamente a 40 mil personas en Naucalpan.

El proyecto conectará las zonas altas del municipio con la estación Cuatro Caminos del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, lo que permitirá reducir significativamente los tiempos de traslado y mejorar la movilidad de miles de familias.

El presidente municipal, Isaac Montoya, reconoció el impulso de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para concretar esta obra, al destacar que representa la primera gran apuesta de movilidad de su administración y que contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población.

Mexicable Línea 3 beneficiará a más de 60 comunidades de Naucalpan

De acuerdo con el programa de obra, la construcción civil concluirá durante este año, mientras que la puesta en operación está prevista para los primeros meses de 2027.

El sistema beneficiará a más de 60 comunidades y fortalecerá la conectividad de aproximadamente 700 mil habitantes, quienes tendrán una opción de transporte más rápida, segura y eficiente para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas y otros destinos.

Como parte de los avances, ya fueron instalados más de la mitad de los 62 postes que sostendrán el sistema a lo largo de un recorrido superior a 9.5 kilómetros.

Además, el proyecto fue ampliado de 10 a 11 estaciones con la incorporación de una terminal en Alce Blanco, lo que permitirá ampliar la cobertura del servicio y atender a un mayor número de usuarios.

Mexicable Línea 3 conectará Naucalpan con Cuatro Caminos; lleva 75% de avance. (Cortesía)

Mexicable Línea 3 reducirá los tiempos de traslado a Cuatro Caminos

Con la entrada en operación del Mexicable Línea 3, el recorrido completo podrá realizarse en aproximadamente 27 minutos, reduciendo de forma importante los tiempos de traslado de quienes actualmente invierten cerca de una hora para llegar al Metro Cuatro Caminos.

La nueva línea contará con 278 cabinas, cada una con capacidad para 10 pasajeros, equipadas con asientos ergonómicos, iluminación LED, videovigilancia, conexión inalámbrica a internet y sistema de audio, con el objetivo de brindar un servicio moderno y seguro.

Asimismo, el proyecto incorpora criterios de sustentabilidad, ya que las cabinas son 10 por ciento más ligeras que modelos similares, lo que disminuye el consumo de energía. Además, los materiales utilizados en su fabricación son reutilizables y reciclables, contribuyendo al cuidado del medio ambiente.

Las 11 estaciones que integrarán el Mexicable Línea 3 serán:

Mexipuerto Cuatro Caminos

Alce Blanco

Lázaro Cárdenas

El Molinito

San Antonio Zomeyucan

Centenario

La Tolva

Parque La Hormiga

Izcalli Chamapa

Benito Juárez

Lomas del Cadete

Con esta obra, el Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Naucalpan buscan consolidar un sistema de transporte moderno que facilite el acceso a oportunidades de empleo, educación y servicios, además de impulsar el desarrollo social y económico del municipio.