El municipio de Naucalpan reunió 3 millones 188 mil 353 pesos para la Colecta Nacional Teletón 2026, con lo que duplicó su aportación respecto al año anterior. La recaudación fue resultado de actividades solidarias, campañas de boteo y donativos voluntarios, sin utilizar recursos del presupuesto municipal.

El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, encabezó la entrega del donativo durante la clausura de la colecta, acompañado por Adriana G. Escobar, presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, organismo que coordinó las acciones para reunir los recursos con la participación de habitantes y servidores públicos.

DIF Naucalpan reúne más de 3 millones de pesos para el Teletón 2026

Para alcanzar la meta, el DIF Naucalpan organizó actividades como la Kermés con Causa y distribuyó 500 alcancías para las campañas de boteo en el municipio, además de promover aportaciones voluntarias. Estas acciones dieron continuidad al trabajo realizado en 2025, cuando Naucalpan destacó por su participación en la colecta nacional.

Durante la entrega, Isaac Montoya agradeció a las personas que contribuyeron a superar la aportación del año anterior y destacó la importancia de apoyar a las familias que reciben atención en los centros Teletón.

“Quiero agradecer mucho a toda la gente y a todos los vecinos de Naucalpan, porque más de 300 familias también son parte de la familia Teletón y reciben la atención puntual y oportuna, las terapias para salir adelante. Por eso es que quiero Teletón”, expresó el alcalde.

Por su parte, Jardiel Quintal, director general del CRIT Estado de México, reconoció la contribución de Naucalpan y señaló que la institución brinda atención a familias de 93 de los 125 municipios de la entidad.

Convenios con el CRIT Estado de México apoyan a 325 familias de Naucalpan

La aportación tiene especial relevancia para las 325 familias naucalpenses que forman parte de la comunidad Teletón, donde niñas, niños y jóvenes reciben terapias y tratamientos especializados para favorecer su desarrollo, autonomía y calidad de vida.

El Gobierno municipal informó que ha fortalecido la colaboración con el CRIT Estado de México mediante convenios que facilitan el acceso de más familias a servicios de rehabilitación y atención especializada, a través de canalizaciones realizadas por el DIF Municipal y conforme a los criterios de ingreso de la institución.

El centro cuenta con personal multidisciplinario y ofrece terapias físicas, ocupacionales y de lenguaje, además de tecnología para atender las necesidades de cada persona. Los acuerdos también contemplan el acceso a estudios especializados sin costo y descuentos en servicios médicos, de acuerdo con los criterios establecidos por el CRIT.

Durante la jornada de clausura se realizó la coronación de Isabella, originaria de la comunidad de El Torito, como Reina del CRIT Estado de México. Su madre, Gabriela Uribe, agradeció el acompañamiento brindado a las familias y destacó la importancia de mantener la continuidad de las terapias.

Con esta recaudación, el Gobierno de Naucalpan señaló que busca mantener el apoyo a las personas con discapacidad y sus familias, así como contribuir a reducir las barreras que dificultan el acceso a servicios de rehabilitación y atención especializada.