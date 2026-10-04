El Gobierno de Naucalpan encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, reportó más de 15 mil atenciones a favor de las mujeres como parte de una política integral que combina servicios especializados, prevención, acompañamiento y acciones para fortalecer su autonomía económica.

A través del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva (IMNIS), en 2025 se otorgaron 2 mil 262 atenciones de primer contacto con perspectiva de género, frente a las 837 registradas durante el mismo periodo de 2024, lo que representa casi el triple de servicios.

Tan solo en agosto de 2025 fueron atendidas 908 mujeres, frente a las 85 del mismo mes del año anterior. También se realizaron 34 jornadas comunitarias y se distribuyeron 5 mil ejemplares de la Cartilla de Derechos de las Mujeres.

Como parte de la estrategia para acercar los servicios a las comunidades, en 2025 se realizaron las Caravanas Estamos Contigo y se instalaron oficinas móviles, mediante las cuales fueron atendidas más de 7 mil 200 personas. En 2026, a la fecha, más de 5 mil 800 mujeres han recibido atención y acompañamiento.

Gobierno de Naucalpan suma más de 15 mil atenciones a favor de las mujeres (cortesía )

Prevención y atención integral para las mujeres

En materia de prevención, el Gobierno Municipal impulsó campañas de sensibilización y acciones para construir entornos seguros.

Entre ellas destaca el programa Viajemos Seguras, mediante el cual se capacitó y reconoció a 435 operadores del transporte público y se distribuyeron 9 mil 125 materiales informativos en 597 unidades, con el objetivo de contribuir a prevenir y atender situaciones de violencia durante los traslados cotidianos.

Asimismo, el Primer Centro LIBRE para las Mujeres, inaugurado en agosto de 2025 en la colonia Padre Figueroa, se convirtió en un espacio comunitario de atención integral, acompañamiento y empoderamiento. Para septiembre de ese año había recibido a 895 mujeres de distintas colonias.

El Gobierno Municipal de Naucalpan también acercó trámites, servicios, orientación y herramientas de desarrollo a barrios y colonias de Naucalpan mediante cuatro ejes: las Caravanas Estamos Contigo, las Oficinas Móviles, los Talleres en las Colonias y los Cafecitos Feministas.

Los Talleres en las Colonias buscan fortalecer capacidades, brindar herramientas laborales y contribuir a la independencia económica de las mujeres, mientras que los Cafecitos Feministas funcionan como espacios de encuentro, diálogo y escucha comunitaria para fortalecer redes de apoyo y seguridad local.

Sabemos que cuando las mujeres están libres de todo tipo de violencia, la sociedad puede avanzar por eso desde esta administración asumimos un compromiso firme de fortalecer las políticas públicas de igualdad, de prevención, de protección y de asegurar los derechos de las mujeres y este Centro, será un aliado fundamental en este propósito. Isaac Montoya Márquez, alcalde de Naucalpan

En coordinación con la Guardia Municipal, la Policía de Género, el Sistema DIF Municipal, la Secretaría de las Mujeres y otras instancias, se fortalecieron las acciones de prevención y atención a víctimas. También se mantiene coordinación en las Mesas de Paz y de Género semanales, con el objetivo de mejorar la respuesta institucional ante las violencias contra mujeres y niñas.

Gobierno de Naucalpan suma más de 15 mil atenciones a favor de las mujeres (cortesía )

Entregan 15 mil tarjetas de Mujeres con Bienestar

A estas acciones se suma el impulso a la autonomía económica. En junio de 2026, el alcalde Isaac Montoya Márquez, junto con el secretario de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, encabezó durante tres días la entrega de 15 mil tarjetas del programa Mujeres con Bienestar.

De esta manera, el Gobierno de Naucalpan articula políticas de igualdad, atención, prevención y bienestar, con una estrategia que busca atender las necesidades de las mujeres en sus comunidades, ampliar sus oportunidades y fortalecer las condiciones para que ejerzan plenamente sus derechos.