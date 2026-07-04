Con el objetivo de fortalecer la formación política, promover la lectura crítica y generar espacios de reflexión sobre los desafíos nacionales e internacionales que enfrenta México, Morena realizó en Toluca el encuentro “Diálogos por la Defensa de la Soberanía”, moderado por el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno.

El ejercicio reunió a especialistas en política, geopolítica, historia, comunicación y territorio, además de contar con la participación de integrantes de Proyecto 21 y de los consejeros nacionales de Morena, Lizeth Magno Jaramillo y Adrián Barreto.

Ricardo Moreno moderó el encuentro impulsado por Morena para promover la formación política y la defensa de la soberanía. (cortesía )

Ricardo Moreno llama a fortalecer la conciencia democrática

Durante su participación, Ricardo Moreno afirmó que la defensa de la soberanía debe asumirse como una tarea permanente de organización, estudio y fortalecimiento de la conciencia democrática.

Explicó que este tipo de encuentros forman parte de una agenda de congresos, conversatorios, reuniones y actividades de lectura orientadas a fortalecer la formación de la militancia y brindar herramientas frente a campañas de desinformación e intentos de injerencia en la vida pública nacional.

Defender la soberanía es defender el derecho del pueblo de México a decidir su destino en las urnas. El poder público emana del pueblo, y por eso debemos formar militancia con argumentos, claridad y conciencia de lo que está en juego. Ricardo Moreno, alcalde de Toluca

Además, señaló que estos diálogos acompañan la iniciativa impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para proteger la soberanía nacional y evitar cualquier participación indebida de agentes extranjeros en los procesos democráticos.

Ricardo Moreno moderó el encuentro impulsado por Morena para promover la formación política y la defensa de la soberanía. (cortesía )

Especialistas analizan retos para la soberanía nacional

En el encuentro participaron el profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Monedero; la investigadora especializada en geopolítica e integración regional, Valeria Duarte Galleguillos; el historiador y analista internacional Christian Nader; y la doctora en Ciencias Antropológicas Elisa Godínez.

Durante su intervención, Juan Carlos Monedero señaló que México se ha convertido en un referente para la izquierda latinoamericana debido a la claridad de su proyecto político y a la congruencia entre el discurso y las acciones de gobierno.

Por su parte, Valeria Duarte Galleguillos advirtió sobre las nuevas formas de injerencia política mediante campañas digitales, inteligencia artificial, desinformación y operaciones mediáticas que buscan influir en la opinión pública.

Ricardo Moreno moderó el encuentro impulsado por Morena para promover la formación política y la defensa de la soberanía. (cortesía )

Soberanía también se defiende desde el territorio

Christian Nader planteó que la soberanía en el siglo XXI implica proteger recursos naturales, energía, hidrocarburos, plataformas digitales, identidad nacional y la capacidad de México para tomar decisiones propias en un entorno internacional complejo.

En tanto, Elisa Godínez destacó que la defensa de la soberanía también se construye desde lo local, mediante la participación comunitaria, la planeación democrática y la protección de los territorios frente a fenómenos como la especulación inmobiliaria y el desplazamiento de poblaciones.

Al concluir el encuentro, Ricardo Moreno afirmó que los Diálogos por la Defensa de la Soberanía continuarán como parte de una estrategia permanente de reflexión y formación política.