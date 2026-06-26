Ricardo Moreno invitó a participar en la Clínica de Fútbol Base que se realizará el 27 de junio en la Escuela del Deporte Jorge Rodríguez, en San Cristóbal Huichochitlán.

La actividad busca fortalecer la formación deportiva y promover herramientas de enseñanza para el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, dirigida a estudiantes, docentes, entrenadores y público en general.

Ricardo Moreno impulsa el talento de jóvenes toluqueños con clínica gratuita de fútbol base

El fútbol base o de iniciación es una etapa fundamental en la instrucción deportiva de la niñez, especialmente entre los 5 y 12 años, donde se promueve el aprendizaje progresivo de fundamentos técnicos, tácticos y formativos adaptados a las condiciones de cada participante.

La capacitación estará a cargo de especialistas con experiencia en el ámbito, quienes compartirán sus conocimientos mediante un enfoque teórico-práctico para fortalecer los procesos de enseñanza deportiva.

La actividad es totalmente gratuita a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca (IMCUFIDET).

El registro será el mismo día a partir de las 08:30 horas y la clínica se llevará a cabo de 09:00 a 12:00 horas.