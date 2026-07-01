Ricardo Moreno impulsa la convivencia comunitaria y el fortalecimiento de las tradiciones de Toluca con la realización de tres bailes públicos gratuitos, los cuales contarán con operativos especiales de seguridad para proteger a las familias asistentes.

El Cabildo de Toluca aprobó por mayoría de votos la realización de estos eventos en las delegaciones Santiago Tlacotepec, Santa Ana Tlapaltitlán y la colonia Héroes del 5 de Mayo, con el objetivo de que la población disfrute de sus festividades tradicionales en un ambiente seguro y ordenado.

Ricardo Moreno refuerza la seguridad en festejos tradicionales de Toluca

Durante la Quincuagésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo se autorizaron los permisos para la realización de los eventos, los cuales estarán respaldados por operativos especiales de vigilancia y prevención.

El presidente municipal, Ricardo Moreno, informó que en cada celebración participarán elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección, así como personal de Protección Civil y Bomberos, quienes estarán encargados de mantener el orden, salvaguardar la integridad de los asistentes y responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

Con estas acciones, el Gobierno de Toluca reafirmó su compromiso de promover actividades que fortalezcan la convivencia comunitaria y preserven las tradiciones de las delegaciones.

Asimismo, exhortó a los organizadores a realizar este tipo de eventos en apego a la normatividad vigente, privilegiando la seguridad de las y los toluqueños.