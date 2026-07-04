El grupo australiano de dance alternativo, Rüfüs Du Sol regresa a México con magno concierto en el Estadio GNP Seguros de la CDMX este sábado 4 de julio.
Así que prepárate con todo y no te pierdas de nada, pues a continuación te dejamos los detalles de setlist y telonero para el concierto de Rüfüs Du Sol en el Estadio GNP Seguros:
- Apertura de puertas: 7:00 pm
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Teloneros: Peces Raros y Maribou State
- Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo
- Duración: Alrededor de 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Posible setlist para el concierto de Rüfüs Du Sol en Estadio GNP Seguros del 4 de julio
El regreso de Rüfüs Du Sol se hace presente con su gira de concierto North America Tour 2026 este 4 de julio en el Estadio GNP Seguros.
Con lo que se espera que en el setlist de canciones para el concierto de Rüfüs Du Sol en Estadio GNP Seguros tengan lo mejor de su música con los siguientes posibles temas:
- Inhale / Brighter
- Lately
- Breathe
- You Were Right
- Sundream / Make It Happen
- On My Knees
- In the Moment
- Pressure
- Desert Night
- New Sky / Take Me
- The Life
- Levitating
- Next to Me
- Surrender
- Exhale
- Until the Sun Needs to Rise
- Underwater
- Eyes
- Alive
- Always
- New York
- Treat You Better
- Innerbloom
- Break My Love
- No Place
- Music is Better / Be With You