El grupo australiano de dance alternativo, ​Rüfüs Du Sol regresa a México con magno concierto en el Estadio GNP Seguros de la CDMX este sábado 4 de julio.

Así que prepárate con todo y no te pierdas de nada, pues a continuación te dejamos los detalles de setlist y telonero para el concierto de Rüfüs Du Sol en el Estadio GNP Seguros:

Apertura de puertas: 7:00 pm

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Teloneros: Peces Raros y Maribou State

Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo

Duración: Alrededor de 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Rüfüs Du Sol en CDMX (@ocesa_total)

Posible setlist para el concierto de Rüfüs Du Sol en Estadio GNP Seguros del 4 de julio

El regreso de Rüfüs Du Sol se hace presente con su gira de concierto North America Tour 2026 este 4 de julio en el Estadio GNP Seguros.

Con lo que se espera que en el setlist de canciones para el concierto de Rüfüs Du Sol en Estadio GNP Seguros tengan lo mejor de su música con los siguientes posibles temas: