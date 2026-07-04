El México vs Inglaterra obliga a suspender el Paseo Dominical del 5 de julio

El partido del México vs Inglaterra para el Mundial 2026 ha obligado a las autoridades de la capital del país a suspender el Paseo Dominical del 5 de julio, así lo ha informado la Secretaría de Movilidad (Semovi).
Asimismo, además de la suspensión del Paseo Dominical del 5 de julio, también se ha suspendido el servicio de la Biciescuela Dominical.
Ante los cierres sobre Paseo de la Reforma y la zona del Ángel de la Independencia, además del operativo que se implementara por la concentración de los aficionados previo al México vs Inglaterra.
Paseo Dominical del 5 de julio es suspendido por el México vs Inglaterra
Este 5 de julio queda suspendido el Paseo Dominical por el México vs Inglaterra el cual tenía previsto un recorrido de 36 kilómetros desde las 08:00 am y hasta las 2:00 de la tarde.
Paseo Dominical que se distingue por su vialidad por las colonias Condesa, División del Norte, Patriotismo, Eje 7 Sur y Coyoacán.
Además de que para este domingo se contemplaba en el Paseo Dominical una ruta que salía de la Alberca Olímpica, sobre División del Norte, para avanzar sobre Eje 7 Sur hacia Nuevo León, Alfonso Reyes y Durango.
Biciescuela Dominical queda suspendida en sus cinco actividades del 5 de julio por el México vs Inglaterra
De igual forma que el Paseo Dominical quedó suspendida la Biciescuela Dominical servicio de clases para aprender a andar y conducir bicicleta, además del préstamo gratuito de unidades y cascos de 09:00 am a las 2:00 de la tarde.
La suspensión de Biciescuela Dominical por el México vs Inglaterra queda en sus cinco punto:
- Zapata
- Utopía Meyehualco
- Utopía Tezontli
- Utopía Libertad
- Bosque de San Juan de Aragón