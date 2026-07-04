El partido del México vs Inglaterra para el Mundial 2026 ha obligado a las autoridades de la capital del país a suspender el Paseo Dominical del 5 de julio, así lo ha informado la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Asimismo, además de la suspensión del Paseo Dominical del 5 de julio, también se ha suspendido el servicio de la Biciescuela Dominical.

Ante los cierres sobre Paseo de la Reforma y la zona del Ángel de la Independencia, además del operativo que se implementara por la concentración de los aficionados previo al México vs Inglaterra.

Paseo Dominical del 5 de julio es suspendido por el México vs Inglaterra

Este 5 de julio queda suspendido el Paseo Dominical por el México vs Inglaterra el cual tenía previsto un recorrido de 36 kilómetros desde las 08:00 am y hasta las 2:00 de la tarde.

Paseo Dominical que se distingue por su vialidad por las colonias Condesa, División del Norte, Patriotismo, Eje 7 Sur y Coyoacán.

Además de que para este domingo se contemplaba en el Paseo Dominical una ruta que salía de la Alberca Olímpica, sobre División del Norte, para avanzar sobre Eje 7 Sur hacia Nuevo León, Alfonso Reyes y Durango.

El México vs Inglaterra obliga a suspender el Paseo Dominical del 5 de julio ( MI Bici CDMX)

Biciescuela Dominical queda suspendida en sus cinco actividades del 5 de julio por el México vs Inglaterra

De igual forma que el Paseo Dominical quedó suspendida la Biciescuela Dominical servicio de clases para aprender a andar y conducir bicicleta, además del préstamo gratuito de unidades y cascos de 09:00 am a las 2:00 de la tarde.

La suspensión de Biciescuela Dominical por el México vs Inglaterra queda en sus cinco punto:

Zapata Utopía Meyehualco Utopía Tezontli Utopía Libertad Bosque de San Juan de Aragón