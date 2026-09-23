Mariela Gutiérrez, exalcaldesa de Tecámac en el Estado de México, negó haber amenazado de muerte a Carlos Galindo, jefe de Gabinete de la actual alcaldesa Rosi Wong, quien fue herido de bala durante un ataque armado en Ojo de Agua.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la exalcaldesa de Tecámac fue cuestionada sobre las acusaciones de una supuesta amenaza de muerte contra Carlos Galindo y pidió que se presenten pruebas que sustenten dichos señalamientos.

“No, está totalmente mal, que lo demuestre, el que acusa tiene que probar” Mariela Gutiérrez, exalcaldesa de Tecámac

La morenista Mariela Ibarra asegura que no amenazó al coordinador de asesores de Tecamac, Carlos Galindo, quien el 19 de septiembre sufrió un ataque armado y acusó a una funcionaria de elección popular pic.twitter.com/b3OQHxTwBX — Jorge Monroy 🇲🇽 (@gemonroy) September 23, 2026

¿Qué pasó con Carlos Galindo en Tecámac?

El pasado 15 de septiembre, Carlos Galindo, jefe de Gabinete de la alcaldesa de Tecámac, Rosi Wong, fue herido de bala durante un ataque directo mientras conducía una camioneta en Ojo de Agua.

Tras la agresión, el funcionario fue trasladado para recibir atención médica y posteriormente se reportó fuera de peligro.

De acuerdo con medios locales, después del ataque armado Carlos Galindo denunció que había sido víctima de presunto hostigamiento político desde noviembre del 2025. Sin embargo, no habría señalado directamente a Mariela Gutiérrez como responsable de esas acciones.

Mariela Gutiérrez niega estar relacionada con el ataque a Carlos Galindo

Durante el encuentro con medios, Mariela Gutiérrez aseguró que hasta el momento no ha sido citada a declarar por el ataque contra Carlos Galindo.

La exalcaldesa de Tecámac también afirmó que está dispuesta a comparecer ante las autoridades en caso de ser requerida y negó tener alguna relación con la agresión contra el funcionario de la administración de Rosi Wong.

“Por supuesto que no, no he sido citada y aquí estoy para dar la cara en cualquier momento, de verdad, yo no tengo nada que ver”. Mariela Gutiérrez, exalcaldesa de Tecámac

Exalcaldesa de Tecámac niega haber amenazado a Carlos Galindo

Al ser cuestionada directamente sobre si realizó alguna amenaza de muerte contra Carlos Galindo, Mariela Gutiérrez negó haber amenazado al funcionario.

“Por supuesto que no, a nadie”, respondió la exalcaldesa.

De acuerdo con medios locales, el ataque ocurrió en un contexto de diferencias políticas dentro de Morena en Tecámac.

Carlos Galindo habría trabajado anteriormente con Mariela Gutiérrez y posteriormente se incorporó al equipo político de Rosi Wong.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene las investigaciones para esclarecer el ataque contra Carlos Galindo, determinar el móvil de la agresión y establecer quiénes participaron en ella.