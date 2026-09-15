La Fiscalía del Estado de México emitió una rectificación oficial respecto al atentado armado ocurrido en la zona del Boulevard Ojo de Agua, en el municipio de Tecámac, Estado de México durante la mañana de este martes 15 de septiembre.

Aunque inicialmente se sospechaba de un atentado contra la alcaldesa de Tecámac, Rosi Wong, las autoridades aclararon que la mandataria no se encontraba presente durante el incidente.

La agresión fue contra Carlos Galindo, quien afortunadamente sobrevivió y se reporta fuera de peligro.

Fiscalía del Edomex desmintió que el ataque ocurrido en Tecámac fuera contra Rosi Wong

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) descartó oficialmente que los hechos registrados en Tecámac se trataran de un ataque en contra de la alcaldesa Rosa Yolanda Wong Romero.

En comunicación con Radio Fórmula, la Fiscalía del Edomex desmintió que la presidenta municipal se encontraba en la camioneta atacada o que estuviera cerca de la zona al momento de las detonaciones.

Precisó que Rosi Wong se encontraba participando en la Mesa de Paz regional de seguridad al momento en que ocurrieron los disparos, la cual se suspendió de inmediato tras conocerse la noticia.

Se confirmó que el ataque armado fue dirigido contra el funcionario del ayuntamiento, Carlos Galindo Bertaud, quien viajaba acompañado por un chofer.

La Fiscalía del Edomex informó que el servidor público herido se reportó fuera de peligro y señaló que las investigaciones continúan abiertas para determinar el móvil de la agresión, la mecánica del ataque y la identidad de los responsables.

Carlos Galindo resultó herido tras el ataque en Tecámac

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque fue ejecutado por sujetos que presuntamente circulaban en una motocicleta y dispararon en repetidas ocasiones contra una camioneta Honda negra, dejando múltiples impactos en la carrocería.

Carlos Galindo Bertaud, asesor y colaborador cercano de la alcaldesa Rosi Wong, sufrió impactos de bala en una mano. Fue trasladado a la Cruz Roja de Ojo de Agua y reportado fuera de peligro.

El chofer de la unidad resultó herido por disparos de arma de fuego durante la agresión y recibió atención médica.

Hasta el momento no se registran personas detenidas ni se ha determinado la motivación del ataque. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mantiene la investigación abierta.

El hecho se registra a menos de nueve meses de otro atentado en la demarcación contra Tania Judith Avendaño Servín, exdirectora de Bienestar Social del DIF de Tecámac, atacada a balazos en diciembre de 2025.