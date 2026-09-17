Mauricio Farah Giacomán es el alcalde sustituto de San Pedro Garza García, Nuevo León, cargo que asumió después del fallecimiento del entonces presidente municipal Mauricio Fernández Garza. El Congreso de Nuevo León lo designó por unanimidad el 29 de septiembre de 2025 para concluir el periodo para el que había sido electo Fernández, correspondiente a la administración 2024-2027.

Farah Giacomán cuenta con más de dos décadas de experiencia en la administración pública de San Pedro Garza García. Antes de llegar a la alcaldía se desempeñó como secretario del Ayuntamiento y ocupó otros cargos relacionados con el gobierno municipal y el Congreso de Nuevo León.

¿Quién es Mauricio Farah Giacomán?

Mauricio Farah Giacomán es un funcionario y político mexicano con trayectoria principalmente en la administración pública de San Pedro Garza García. Su carrera se ha desarrollado durante más de 20 años en distintos cargos municipales y estatales, varios de ellos vinculados con la gestión de San Pedro.

Antes de asumir la alcaldía sustituta, fue secretario del Ayuntamiento durante la administración encabezada por Mauricio Fernández.

Tras el fallecimiento del alcalde, ocurrido en septiembre de 2025, Farah fue designado primero como encargado del despacho y posteriormente como presidente municipal sustituto por el Congreso estatal.

Mauricio Farah Giacomán, alcalde sustituto de San Pedro Garza García (mauriciofarah_/Instagram )

¿Qué edad tiene Mauricio Farah Giacomán?

Mauricio Farah Giacomán tiene 41 años al 16 de septiembre de 2026. Nació el 5 de agosto de 1985 en Guadalajara, Jalisco, y se trasladó a San Pedro Garza García cuando tenía ocho años.

¿Mauricio Farah Giacomán tiene pareja?

Sí. Mauricio Farah Giacomán está casado con Elisa Cruz Sáenz, quien actualmente se desempeña como presidenta del DIF San Pedro. La relación matrimonial de ambos ha sido documentada en medios locales y actualmente participan juntos en actividades relacionadas con el municipio.

¿Qué signo zodiacal es Mauricio Farah Giacomán?

Mauricio Farah Giacomán es Leo, debido a que nació el 5 de agosto. En la astrología occidental, Leo es un signo asociado con características como liderazgo, creatividad, confianza y generosidad.

Su elemento es fuego, al igual que Aries y Sagitario. Estas características corresponden a interpretaciones astrológicas y no constituyen una descripción verificable de la personalidad del alcalde.

¿Mauricio Farah Giacomán tiene hijos?

Mauricio Farah mantiene su vida personal en privado, por lo que se desconoce información relacionada con hijos.

¿Qué estudió Mauricio Farah Giacomán?

Mauricio Farah Giacomán es licenciado en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con una maestría en Política Pública y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

¿En qué ha trabajado Mauricio Farah Giacomán?

La trayectoria profesional de Mauricio Farah Giacomán está estrechamente vinculada con la administración pública de San Pedro Garza García y el servicio público de Nuevo León. Ha ocupado diferentes cargos de gestión municipal y posiciones de confianza antes de llegar a la presidencia municipal.