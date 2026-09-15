Carlos Galindo Bertaud es un servidor público del municipio de Tecámac, Estado de México y te damos detalles de quién es como:

¿Quién es Carlos Galindo Bertaud, el jefe de Gabinete de Tecámac?

¿Qué edad tiene Carlos Galindo Bertaud, el jefe de Gabinete de Tecámac?

¿Carlos Galindo Bertaud, el jefe de Gabinete de Tecámac tiene pareja?

¿Qué signo es Carlos Galindo Bertaud, el jefe de Gabinete de Tecámac?

¿Carlos Galindo Bertaud, el jefe de Gabinete de Tecámac tiene hijos?

¿Qué estudió Carlos Galindo Bertaud, el jefe de Gabinete de Tecámac?

¿En qué trabajó Carlos Galindo Bertaud, el jefe de Gabinete de Tecámac?

Carlos Galindo Bertaud , jefe de Gabinete de Tecámac (Carlos Galindo Bertaud / Facebook )

¿Quién es Carlos Galindo Bertaud, el jefe de Gabinete de Tecámac?

Carlos Galindo Bertaud es un servidor público del municipio de Tecámac, Estado de México y ha ocupado cargos como:

Secretario Técnico del H. Ayuntamiento (2019-2023)

Titular del Sistema DIF en 2023 bajo la administración de Mariela Gutiérrez Escalante

Secretario del Ayuntamiento en la administración 2025-2027 de Rosa Yolanda Wong Romero (Rosi Wong)

En mayo de 2025, Carlos Galindo Bertaud presentó renuncia al cargo de Secretario por motivos personales. Es descrito como operador político influyente y asesor de la alcaldesa Wong; en reportes recientes (septiembre 2026) aparece como asesor/jefe de gabinete y resultó herido en un atentado a balazos en Tecámac.

Fue pareja sentimental de la senadora Mariela Gutiérrez durante más de seis años cuya relación ya está terminada, y se le menciona en contextos de cambios administrativos, despidos y polémicas políticas locales.

Carlos Galindo Bertaud , jefe de Gabinete de Tecámac (Carlos Galindo Bertaud / Facebook )

¿Qué edad tiene Carlos Galindo Bertaud, el jefe de Gabinete de Tecámac?

La fecha exacta de nacimiento y la edad precisa de Carlos Galindo Bertaud no se encuentran disponibles de manera pública en los registros del gobierno local o en fuentes oficiales abiertas.

Aunque hay evidencia de que su cumpleaños es el 29 de noviembre, pues tanto Mariela Gutiérrez como el Ayuntamiento de Tecámac han publicado felicitaciones por su cumpleaños en esa fecha.

¿Carlos Galindo Bertaud, el jefe de Gabinete de Tecámac tiene pareja?

Sí, Carlos Galindo Bertaud, jefe de Gabinete de Tecámac, fue pareja sentimental de la senadora Mariela Gutiérrez Escalante y exalcaldesa de Tecámac durante varios años; algunas fuentes mencionan más de seis años.

La relación terminó en malos términos, según reportes políticos.

Actualmente y de acuerdo a los reportes, Carlos Galindo Bertaud es señalado públicamente como pareja sentimental de Rosi Wong Romero, actual presidenta municipal de Tecámac.

Una publicación de noviembre de 2023, cuando Wong buscaba la candidatura de Morena a la Presidencia Municipal, describió a Galindo Bertaud como su pareja sentimental y señaló que sus aspiraciones políticas habían quedado fuera de la contienda debido a la candidatura de Wong.

Actualmente, Wong es presidenta municipal de Tecámac y Galindo Bertaud forma parte de su equipo cercano como jefe de Gabinete.

Carlos Galindo Bertaud , jefe de Gabinete de Tecámac (Carlos Galindo Bertaud / Facebook )

¿Qué signo es Carlos Galindo Bertaud, el jefe de Gabinete de Tecámac?

Carlos Galindo Bertaud sería Sagitario, debido a que las publicaciones disponibles ubican su cumpleaños el 29 de noviembre.

¿Carlos Galindo Bertaud, el jefe de Gabinete de Tecámac tiene hijos?

No hay información pública verificable sobre si Carlos Galindo Bertaud tiene hijos.

Carlos Galindo Bertaud , jefe de Gabinete de Tecámac (Carlos Galindo Bertaud / Facebook )

¿Qué estudió Carlos Galindo Bertaud, el jefe de Gabinete de Tecámac?

Los expedientes públicos de transparencia local no detallan de forma abierta una cédula profesional específica ni un título universitario registrado de manera directa para consulta pública general.

Se le menciona a Carlos Galindo Bertaud públicamente como “Lic.” (Licenciado), lo que indicaría que cuenta con una licenciatura.

Sin embargo, no hay detalles confirmados sobre la carrera específica ni la universidad.

Carlos Galindo Bertaud , jefe de Gabinete de Tecámac (Carlos Galindo Bertaud / Facebook )

¿En qué trabajó Carlos Galindo Bertaud, el jefe de Gabinete de Tecámac?

Carlos Galindo Bertaud cuenta con una trayectoria principalmente dentro del servicio público municipal y la operación política.

Uno de sus primeros cargos documentados corresponde al Ayuntamiento de San Juan Teotihuacán, donde fue designado tesorero municipal en 2008, durante la administración 2006-2009.

El nombramiento aparece incluso en documentos publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México.

Posteriormente, Carlos Galindo Bertaud desarrolló buena parte de su trayectoria política en Tecámac,y entre los cargos documentados están:

Secretario técnico de campañas políticas, incluyendo la campaña de Mariela Gutiérrez en 2018.

Secretario técnico de la Presidencia Municipal de Tecámac, cargo que ocupó desde enero de 2019.

Director del Sistema DIF de Tecámac, en 2023.

Secretario del Ayuntamiento de Tecámac, cargo que ocupó durante 2024 y parte de 2025.

Jefe de Gabinete de la presidenta municipal Rosi Wong, cargo que desempeña actualmente.

Secretario del Ayuntamiento al inicio de la administración 2025-2027 de Rosi Wong (renunció hacia mayo 2025 por motivos personales, según documentos oficiales).

Asesor o referente político cercano a la alcaldesa Rosi Wong en periodos posteriores (sin cargo formal en nómina según algunas fuentes).