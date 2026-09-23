Serprosep S.A. de C.V. capacita a elementos de seguridad privada en Lengua de Señas Mexicana (LSM) para facilitar la comunicación con pasajeros con discapacidad auditiva durante los filtros de revisión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La capacitación busca atender una de las barreras que pueden enfrentar las personas con discapacidad auditiva durante su paso por el aeropuerto: la comunicación con el personal encargado de los procedimientos de seguridad.

AICM facilita atención a pasajeros con discapacidad auditiva

Más de 25 millones de personas transitan cada año por el AICM, entre ellas pasajeros con discapacidad auditiva o del habla que requieren recibir indicaciones y comunicar sus necesidades durante los filtros de inspección.

El jefe de operación de Serprosep explicó que anteriormente algunos pasajeros tenían que utilizar sus teléfonos celulares para escribir mensajes a los elementos de seguridad. Esta situación podía hacer menos directa la comunicación y prolongar el tiempo de revisión.

Con elementos capacitados en Lengua de Señas Mexicana, la comunicación puede realizarse directamente durante la revisión.

Serprosep amplía capacitación en Lengua de Señas Mexicana

Para Serprosep, la capacitación forma parte de la preparación de sus elementos para atender a distintos perfiles de usuarios dentro de los servicios de seguridad privada en el aeropuerto.

La empresa señaló que trabaja para ampliar gradualmente el número de elementos capacitados en LSM en los puntos de revisión donde presta servicios.

El jefe de operación también refirió que algunos pasajeros han regresado al módulo después de completar su revisión para agradecer la atención. Según su testimonio, algunas personas han explicado que en otros aeropuertos necesitan recurrir a familiares, teléfonos celulares u otros pasajeros para comunicar sus necesidades.

La capacitación en Lengua de Señas Mexicana representa una herramienta adicional para facilitar la comunicación en los filtros de seguridad de la aviación civil, donde las instrucciones deben ser claras para mantener el desarrollo ordenado de los procedimientos.

Serprosep prevé continuar con la capacitación de sus elementos y ampliar el número de personas preparadas para atender a pasajeros con discapacidad auditiva en el AICM.