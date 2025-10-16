Manuel Cantú, también conocido como El Potro, es el hombre que tapó el bache en Salvatierra, en el estado de Guanajuato, que denunció ‘Don Nico’ y cuya denuncia le costó la vida.

Manuel Cantú ‘El Potro’ viajó de Monterrey a Guanajuato para concluir el trabajo de Don Nico, por lo que hoy su nombre ha tomado gran fuerza.

En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre este activista social que no piensa detenerse pese a recibir amenazas.

¿Quién es Manuel Cantú ‘El Potro’?

Manuel Cantú es un influencer y activista social oriundo de la ciudad de Guadalupe, Monterrey. Popularmente se le conoce como ‘El Potro’.

Ha ganado fama en el último año por recorrer distintas regiones del país atendiendo reportes ciudadanos sobre baches.

Ejerce su labor social principalmente en Nuevo León.

En Instagram, plataforma donde comparte parte de su labor social así como da un vistazos de su día a día, está como manuelcantunl. Está por alcanzar los 100 mil seguidores.

Manuel Cantú 'El Potro' (@manuelcantunl / Instagram)

¿Qué edad tiene Manuel Cantú ‘El Potro’?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Manuel Cantú ‘El Potro’ y por tanto su edad.

¿Quién es la esposa Manuel Cantú ‘El Potro’?

Manuel Cantú ‘El Potro’ está casado con Zaida, de edad desconocida.

Familia de Manuel Cantú 'El Potro' (@manuelcantunl / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Manuel Cantú ‘El Potro’?

Se desconoce el signo zodiacal que rige a Manuel Cantú ‘El Potro’.

¿Cuánto hijos tiene Manuel Cantú ‘El Potro’?

Manuel Cantú ‘El Potro’ y su esposa Zaida tienen dos hijos llamados: Manuel y Victoria. Ambos son menores de edad.

¿Qué estudió Manuel Cantú ‘El Potro’?

Manuel Cantú ‘El Potro’ tiene una licenciatura en Derecho.

¿En qué ha trabajado Manuel Cantú ‘El Potro’?

Manuel Cantú ‘El Potro’ se inició como activista social en 2009, año en que se afilió al partido político Acción Nacional (PAN).

Además de dedicarse a reparar baches y crear contenido, tiene su propio despacho jurídico, el cual puso a disposición de la ciudadanía.

En Nuevo León es reconocido por no cobrar un peso a personas que no tienen los suficientes recursos económicos, pero que necesitan de su ayuda.

Manuel Cantú ‘El Potro’ tapa bache reportado por Don Nico; denuncia amenazas

Tras enterarse de la muerte de Don Nico, Manuel Cantú tomó sus herramientas, se subió a su camioneta y viajó desde Monterrey a Salvatierra, Guanajuato.

Manuel Cantú ‘El Potro’ tapó el bache que José Guadalupe Casas Rodríguez alías Don Nico denunció el pasado 7 de octubre y que le costó la vida tres días después.

Mediante sus redes sociales, el activista social publicó el video que lo muestra tapando el bache, ubicado en la comunidad de Urireo.

Aunque en aquel momento no dijo ninguna palabra, más tarde, en declaraciones para el periódico digital AR Noticias, dijo haberse sentido amenazado durante su labor social.

Y es que un vehículo pasó tan cerca de él... Sintió que le advertían que vigilarían cada uno de sus pasos.

“Sí hubo un coche, un vehículo que me pasó muy cerquita de mí, y así amenazante, como midiento territorio, como diciéndome: ‘Cuídadito que aquí andamos” Manuel Cantú 'El Potro'

Pese a que sintió un poco de temor y el corazón se le aceleró, aseguró que no dejará de reparar baches.