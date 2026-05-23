El gobierno de Cuautitlán Izcalli reforzó las acciones de búsqueda para localizar a Jeshua Cisneros Lechuga, joven desaparecido desde noviembre de 2025, mediante nuevos recorridos y operativos coordinados con autoridades estatales y federales en distintos puntos del municipio.

Las labores más recientes se realizaron sobre Avenida Huehuetoca y la autopista México–Querétaro, a la altura de la Planta Ford, donde brigadas de búsqueda desplegaron recorridos pie-tierra y distribución de boletines informativos para solicitar apoyo ciudadano.

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En el operativo participaron elementos de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), Guardia Nacional, Policía Estatal, Protección Civil y Bomberos, además de personal de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli.

Autoridades realizaron una nueva jornada de búsqueda de Jeshua Cisneros Lechuga (cortesía)

La jornada también contó con el acompañamiento de Karla Lechuga, madre de Jeshua, así como integrantes del colectivo “Lirios Buscadores”, quienes colaboraron en las acciones de campo y difusión.

De acuerdo con información oficial del gobierno municipal, hasta febrero de 2026 se habían realizado al menos 147 acciones relacionadas con la búsqueda y localización de Jeshua Cisneros Lechuga.

Autoridades realizaron una nueva jornada de búsqueda de Jeshua Cisneros Lechuga (cortesía)

Entre las actividades destacan inspecciones en puntos de interés, rastreos en zonas boscosas, entrega de material videográfico, difusión de fichas de búsqueda y recorridos coordinados con corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Además de Cuautitlán Izcalli, las investigaciones y operativos se han extendido a municipios como Tepotzotlán y Villa del Carbón, donde se han utilizado drones y células especializadas para revisar terrenos de difícil acceso.

Autoridades realizaron una nueva jornada de búsqueda de Jeshua Cisneros Lechuga (cortesía)

Finalmente, las autoridades municipales reiteraron que mantendrán coordinación permanente con las instancias estatales y federales para continuar con las labores de búsqueda y brindar acompañamiento a la familia del joven desaparecido.