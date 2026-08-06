Comenzaron a circular presuntas imágenes del velorio de César Gastélum, influencer asesinado el pasado 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, mientras realizaba una transmisión en vivo.

El ataque armado quedó registrado durante el directo que transmitía el creador de contenido, por lo que el video se viralizó en cuestión de minutos.

Tras los hechos, autoridades estatales y federales iniciaron las investigaciones para esclarecer el crimen.

Mientras avanzan las indagatorias, una de las principales líneas de investigación apunta a publicaciones realizadas por César Gastélum en las que presuntamente hacía referencia a un grupo delictivo, de acuerdo con información del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Así lucía el velorio de César Gastélum, según las imágenes difundidas

De acuerdo con las imágenes compartidas en redes sociales, el velorio de César Gastélum se realizó con una fotografía impresa del influencer colocada junto a diversos arreglos florales y coronas fúnebres.

Entre las ofrendas destacó una corona con la leyenda “Tu compadre Alejandro Fierro”, nombre del creador de contenido conocido como “Elsa Buchona”, quien compartió los últimos momentos con Gastélum antes del ataque.

Alejandro Fierro acompañaba al influencer durante la transmisión en vivo realizada frente a un restaurante de comida rápida, como parte de una dinámica que ambos habían preparado para sus seguidores.

Tras el asesinato, el creador de contenido también expresó sus condolencias en redes sociales y aseguró que ambos tenían proyectos en conjunto que ya estaban planeando.

Difunden presuntas imágenes del velorio de César Gastélum (Especial/El blog del narco)

El velorio de César Gastélum se realizó de manera privada en Culiacán

De acuerdo con reportes de medios locales como Línea Directa, el velorio de César Gastélum se llevó a cabo de forma discreta en una funeraria de Culiacán, Sinaloa.

Los reportes señalan que familiares y personas cercanas al influencer evitaron realizar actos públicos durante la despedida, la cual transcurrió en un ambiente privado.

Asimismo, se confirmó la llegada de múltiples arreglos florales y coronas en memoria del creador de contenido, mientras que la ceremonia se desarrolló únicamente con familiares y amigos cercanos.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre los servicios funerarios ni se ha informado cuándo o dónde será sepultado César Gastélum, pero en redes sociales, circula otra imagen que daría más información.

Difunden presuntas imágenes del velorio de César Gastélum (Especial/El blog del narco)

Por su parte, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar y detener a los responsables del homicidio, así como determinar el móvil del asesinato del influencer.