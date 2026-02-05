La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Edomex) informó el inicio de 110 investigaciones en contra de servidores públicos, gran parte policías denunciados de extorsión.

La Fiscalía del Edomex también confirmó que derivado de diversos operativos se dio con la detención de 21 policías apócrifos, a quienes se les decomisaron insignias y prendas para hacer pasar como elementos.

Fiscalía del Edomex mantiene 110 carpetas de investigación contra servidores públicos

La Fiscalía Edomex informó que inició 67 investigaciones de oficio relacionadas a 43 denuncias contra integrantes servidores públicos, que derivan en un total de 110 carpetas de investigación.

De acuerdo con sus investigaciones, las denuncias —por extorsión y usurpación de funciones públicas— fueron emitidas en diferentes publicaciones y derivaron en una investigación que dio con la identificación de:

39 elementos de la Fiscalía Edomex

8 policías de investigación

20 elementos más que siguen en investigación

3 elementos que sirvieron en el delito de secuestro con fines de extorsión

5 todavía no están plenamente identificados

Se inició un procedimiento contra los elementos ante el Órgano Interno de Control, Visitaduría General, Órgano Sustanciador y la Comisión de Honor y de Justicia.

Asimismo, once servidores públicos ya fueron deslindados de alguna conducta delictiva y uno de los elementos murió durante un operativo en 2020, lo que contradice las denuncias.

La Fiscalía del Edomex insta a los denunciantes a presentarse ante el Ministerio Público para aportar mayores datos, ya que de las 41 presuntas víctimas sólo se presentaron tres, lo que concluyó en 43 investigaciones.

Fiscalía Edomex detuvo a 21 policías apócrifos por operativos contra servidores públicos

La Fiscalía del Edomex destacó que derivado de las investigaciones contra los servidores públicos se dio con la detención de 21 policías apócrifos.

Acorde con lo mencionado, los 21 falsos elementos fueron detenidos con armas de fuego, drogas e insignias apócrifas de distintas instituciones, más vehículos que pretendían ser policiales.

Estos 21 sujetos están acusados de homicidio, extorsión y robo de vehículo:

Ramón Adolfo Brian Yosef Erick Manuel Erick Carlos Eduardo Sergio Víctor Manuel Gustavo Omar Domingo José Juan Néstor Enrique Omar Lucio Dilyan Citlali Brandon Azael Sergio Roberto César Iván Fernando