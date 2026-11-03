Con el concierto de Julieta Venegas en la explanada municipal, concluyó el Segundo Festival Cultural Ecatepec 2026 “El Viento Nos Une”, que durante cinco días ofreció actividades gratuitas de música, arte y talleres en 18 sedes del municipio.

La alcaldesa Azucena Cisneros destacó la importancia de acercar estas expresiones a la población y afirmó: “La cultura es un derecho humano. Con cultura y seguridad recuperamos la dignidad de Ecatepec”. El encuentro se realizó del 28 de octubre al 2 de noviembre y reunió a más de 200 artistas de distintos géneros musicales.

Festival Cultural Ecatepec reunió a más de 200 artistas en 18 sedes

Durante el festival participaron exponentes de hip hop, reguetón, rock urbano, música electrónica, propuestas infantiles y música afrodescendiente, entre otros géneros. Entre los artistas invitados estuvieron la Orquesta Nacional de Jazz, Tex Tex, Banda Bostik, Nina Galindo, Azuky, Patita de Perro, Son Rompe Pera, Yucatán A Go-Go, Sur 16, Rod Levario y El Palomar.

Las presentaciones se realizaron en espacios como San Cristóbal, el deportivo Valle de Anáhuac, el Centro Cultural Social y Deportivo Las Américas, Santo Tomás Chiconautla, el Parque Ecológico Ehécatl, el deportivo Alfredo del Mazo, el parque Bicentenario Hank González y el deportivo Valle de Santiago.

La programación comenzó el 28 de octubre con un desfile de comparsas, bandas de música, mojigangas, catrinas y catrines, así como personas caracterizadas con personajes alusivos al Día de Muertos. El recorrido partió del Puente de Fierro y llegó hasta la explanada municipal.

En ese mismo espacio se instaló una megaofrenda y se construyeron dos hornos artesanales de adobe que funcionan con leña, donde los visitantes tuvieron la oportunidad de elaborar pan de muerto.

Ecatepec concluye su Festival Cultural 2026 con concierto de Julieta Venegas (Cortesía )

Ecatepec ofreció conciertos de rock, hip hop y música electrónica

Entre las actividades destacaron las presentaciones de rap, hip hop y freestyle en el Centro Cultural Social y Deportivo Las Américas, con la participación de Azuky, Kory, RC, Ghetto, Danger, Obeja Negra, Grizzy Beatbox y Ese O.

En el deportivo Alfredo del Mazo, el público disfrutó de una jornada de rock con Rod Levario, Sur 16, Banda Bostik y Tex-Tex. Por su parte, el parque Bicentenario Hank González fue sede de un homenaje a Gabino Palomares, en el que participaron Nina Galindo, El Palomar, Nidia Barajas y Monocordio.

El deportivo Valle de Santiago recibió propuestas de carpa mexicana, stand up, circo y cabaret con Operación Mamut, Triciclo Circus Band y Cirko de Mente. También hubo una jornada de música electrónica con Inakara, Blue Lotus, Ann García, Magnolia y Rayban Technomami.

El cierre musical estuvo a cargo de Son Rompe Pera y Julieta Venegas, quienes se presentaron en la explanada municipal ante miles de asistentes.

Con esta programación, el Segundo Festival Cultural Ecatepec 2026 concluyó una jornada de cinco días de actividades gratuitas que acercaron distintas expresiones artísticas a las familias del municipio.