El nombre de Valeria Cruz se ha viralizado en las redes sociales luego de que fue criticada por aprovechar campaña de vacunación contra el sarampión en Iztapalapa para promocionarse.

Y es que a través de las redes sociales se difundió un video en el que se muestra como en la campaña de vacunación había lonas y chalecos rotulados a nombre de Valeria Cruz.

¿Quién es Valeria Cruz, diputada de Morena en Iztapalapa?

Miriam Valeria Cruz Flores es una política mexicana y diputada local por el partido de Morena.

Valeria Cruz, diputada de Morena en Iztapalapa (@valeriacruzflores_ / Instagram )

A través de sus redes sociales, Valeria Cruz destaca su trabajo comunitario, la atención ciudadana y la gestión social.

Su agenda se centra en temas de salud, derechos de las mujeres (feminismo), abastecimiento de agua y certeza jurídica en vivienda.

¿Cuántos años tiene Valeria Cruz, diputada de Morena en Iztapalapa?

No hay información pública sobre la edad de Valeria Cruz, sin embargo en un documento del Congreso de la CDMX -que no tiene fecha de publicación- revela que tiene 37 años de edad.

¿Quién es el esposo de Valeria Cruz, diputada de Morena en Iztapalapa?

No hay información pública sobre si Valeria Cruz se encuentra casada.

¿Qué signo zodiacal es Valeria Cruz, diputada de Morena en Iztapalapa?

Al desconocerse la fecha de nacimiento de Valeria Cruz, no se tiene información sobre su signo zodiacal.

Valeria Cruz, diputada de Morena en Iztapalapa (@valeriacruzflores_ / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Valeria Cruz, diputada de Morena en Iztapalapa?

No se tiene información sobre los hijos de Valeria Cruz.

¿Qué estudió Valeria Cruz, diputada de Morena en Iztapalapa?

Valeria Cruz cuenta con una formación académica en Trabajo Social.

¿En qué ha trabajado Valeria Cruz, diputada de Morena en Iztapalapa?

Valeria Cruz es diputada local por el partido Morena en el Congreso de la Ciudad de México, representando al Distrito 31 de Iztapalapa y Presidenta de la Comisión de Salud en la III Legislatura.

Ha impulsado propuestas para la construcción del Núcleo Urbano de Bienestar Emocional (N.U.B.E.) en Iztapalapa para jóvenes.

Se ha desarrollado como presidenta del Comité de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas y ha participado activamente en la Comisión de Salud.

Ha colaborado con el Instituto Nacional de Migración (INM) en temas de población migrante en Iztapalapa.

Valeria Cruz, diputada de Morena en Iztapalapa (@valeriacruzflores_ / Instagram )

¿Por qué Valeria Cruz, diputada de Morena en Iztapalapa, ha sido criticada?

En las redes sociales, se viralizó un video de Valeria Cruz durante la jornada de salud y bienestar emocional en Iztapalapa.

En el video, Valeria Cruz agradeció a todos los vecinos de Iztapalapa que acudieron a esa jornada donde se les brindó diferentes servicios como:

Esterilización de gatos y perros

Vacunación de sarampión

Oftalmología

Sin embargo, lo que llamó la atención de las imágenes es que la jornada se llevó a cabo entre lonas y chalecos rotulados a nombre de Valeria Cruz.

Usuarios criticaron a Valeria Cruz por utilizar la campaña de salud para promocionarse y es que un tema tan importante como la vacunación contra el sarampión no debe utilizarse para hacer proselitismo.