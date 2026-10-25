Habitantes de la colonia La Negra, ubicada en la parte alta de la Sierra de Guadalupe, en la región de San Andrés de la Cañada, en Ecatepec, cuentan con agua potable por red y calles pavimentadas después de años de carecer de estos servicios.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró cinco calles construidas con concreto hidráulico mediante el programa Cimientos de Esperanza, en su modalidad Mano a Mano, esquema en el que el gobierno municipal aporta los materiales y los habitantes participan con la mano de obra.

Azucena Cisneros entrega calles de concreto hidráulico en San Andrés de la Cañada (Cortesía)

Azucena Cisneros entrega cinco calles pavimentadas en La Negra

Las calles inauguradas fueron Cerrada Chabacano, Puente, Fragoso, Salitre y Puentecillo, donde la participación comunitaria permitió concretar las obras de pavimentación.

Durante el evento, Cisneros Coss reconoció el esfuerzo de los habitantes para mejorar las condiciones de su comunidad y destacó el resultado del trabajo conjunto entre autoridades y vecinos.

Agradezco infinitamente poder estar acá arriba, inaugurando un esfuerzo conjunto. Sé que han batallado. Al final, aquí está el resultado. Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec.

Yolanda Fragoso Castro, habitante de la calle Puente, recordó que durante años su vialidad permaneció sin pavimento y que, en temporada de lluvias, el lodo representaba un riesgo para quienes transitaban por la zona.

Azucena Cisneros lleva agua potable a La Negra tras años sin servicio

Durante aquella visita, Azucena Cisneros constató que el domicilio de Fragoso Castro ya recibía agua potable por tubería. Aunque la red de suministro había sido instalada 15 años antes, los habitantes no habían contado con el servicio hasta entonces.

La vecina reconoció que la alcaldesa cumplió su compromiso y destacó el cambio que representa contar con una calle pavimentada, especialmente durante la temporada de lluvias.

Por su parte, Cisneros Coss advirtió sobre la importancia de evitar nuevas construcciones e invasiones en la parte alta de la Sierra de Guadalupe, al señalar que se trata de una zona fundamental para el entorno natural.

La alcaldesa indicó que muchas familias llegaron a vivir a esa área por necesidad y afirmó que algunos terrenos fueron vendidos de manera irregular, por lo que consideró necesario frenar el crecimiento urbano en estos espacios.

Azucena Cisneros entrega calles de concreto hidráulico en San Andrés de la Cañada (Cortesía)

Ecatepec pavimenta alrededor de 30 calles en la región de La Cañada

Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas de Ecatepec, informó que actualmente se pavimentan alrededor de 30 calles en la región de La Cañada. Añadió que todavía hay vialidades pendientes y que los trabajos continuarán de manera gradual con la colaboración de los vecinos.

Las obras forman parte de las acciones municipales para mejorar la infraestructura y las condiciones de movilidad en comunidades que durante años carecieron de servicios básicos y calles pavimentadas.

En otra actividad, la presidenta municipal inauguró la rehabilitación del parque La Palma, ubicado en la comunidad del mismo nombre, un espacio que se encontraba en condiciones de abandono.

Los trabajos incluyeron la instalación de juegos infantiles y la rehabilitación de las canchas deportivas. Además, se prevé construir sanitarios y continuar con la renovación del parque, donde se implementó el programa Cambia de Cancha.